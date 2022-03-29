Уряд дав банкам державні гарантії, щоб бізнес в умовах війни міг користуватися кредитами

Для того, щоб економіка України працювала навіть під час війни, компаній та підприємствам потрібні кредити для своєї діяльності. В уряді вирішили піти на зустріч бізнесу.

27 березня Кабмін прийняв постанову "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 році". Рішенням Уряду встановлено можливість надання державних гарантій 17 банкам-кредиторам, що пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів для мікро, малого та середнього бізнесу, та граничний розмір таких гарантій.

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За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,85 мільярда гривень.

Які банки отримали державні гарантії

ПриватБанк

ПУМБ

ПроКредит Банк

Райффайзен Банк

Укргазбанк

Укрексімбанк

Кредобанк

МІБ

Креді Агріколь Банк

ОТП Банк

МТБ Банк

Агропросперіс Банк

Полтава-Банк

Банк Восток

Банк Альянс

Львів

Асвіо Банк

Для забезпечення посівної кампанії в Україні 15 березня було внесено зміни до Державного бюджету на 2022 рік. А саме: у 2022 році знято обмеження на обсяг надання державних гарантій на портфельній основі, які надаються за рішенням Кабінету Міністрів України.

Для забезпечення сталого проходження посівної компанії у 2022 році постановою Кабміну від 12 березня 2022 року № 274 для МСП – сільськогосподарських товаровиробників збільшено граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі до 80% загальної суми зобов’язань за основним боргом за портфелем кредитів банку-кредитора та 80% за кожним окремим кредитом.