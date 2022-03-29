Уряд дав банкам державні гарантії, щоб бізнес в умовах війни міг користуватися кредитами
Джерело:Міністерство фінансів України
Для того, щоб економіка України працювала навіть під час війни, компаній та підприємствам потрібні кредити для своєї діяльності. В уряді вирішили піти на зустріч бізнесу.
27 березня Кабмін прийняв постанову "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 році". Рішенням Уряду встановлено можливість надання державних гарантій 17 банкам-кредиторам, що пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів для мікро, малого та середнього бізнесу, та граничний розмір таких гарантій.
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За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,85 мільярда гривень.
Які банки отримали державні гарантії
- ПриватБанк
- ПУМБ
- ПроКредит Банк
- Райффайзен Банк
- Укргазбанк
- Укрексімбанк
- Кредобанк
- МІБ
- Креді Агріколь Банк
- ОТП Банк
- МТБ Банк
- Агропросперіс Банк
- Полтава-Банк
- Банк Восток
- Банк Альянс
- Львів
- Асвіо Банк
Для забезпечення посівної кампанії в Україні 15 березня було внесено зміни до Державного бюджету на 2022 рік. А саме: у 2022 році знято обмеження на обсяг надання державних гарантій на портфельній основі, які надаються за рішенням Кабінету Міністрів України.
Для забезпечення сталого проходження посівної компанії у 2022 році постановою Кабміну від 12 березня 2022 року № 274 для МСП – сільськогосподарських товаровиробників збільшено граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі до 80% загальної суми зобов’язань за основним боргом за портфелем кредитів банку-кредитора та 80% за кожним окремим кредитом.