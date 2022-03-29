27 березня Кабмін прийняв постанову "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2022 році". Рішенням Уряду встановлено можливість надання державних гарантій 17 банкам-кредиторам, що пройшли відбір для отримання частково гарантування державою зобов’язань за портфелем кредитів для мікро, малого та середнього бізнесу, та граничний розмір таких гарантій.

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За результатами отриманих від банків заявок затверджено граничні розміри надання державних гарантій на портфельній основі на загальну суму 18,85 мільярда гривень.

Які банки отримали державні гарантії

  • ПриватБанк
  • ПУМБ
  • ПроКредит Банк
  • Райффайзен Банк
  • Укргазбанк
  • Укрексімбанк
  • Кредобанк
  • МІБ
  • Креді Агріколь Банк
  • ОТП Банк
  • МТБ Банк
  • Агропросперіс Банк
  • Полтава-Банк
  • Банк Восток
  • Банк Альянс
  • Львів
  • Асвіо Банк

Для забезпечення посівної кампанії в Україні 15 березня було внесено зміни до Державного бюджету на 2022 рік. А саме: у 2022 році знято обмеження на обсяг надання державних гарантій на портфельній основі, які надаються за рішенням Кабінету Міністрів України.

Для забезпечення сталого проходження посівної компанії у 2022 році постановою Кабміну від 12 березня 2022 року № 274 для МСП – сільськогосподарських товаровиробників збільшено граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі до 80% загальної суми зобов’язань за основним боргом за портфелем кредитів банку-кредитора та 80% за кожним окремим кредитом.