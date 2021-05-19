Уряд більше не регулюватиме цін на газ для теплокомуненерго

Уряд ухвалив рішення більше не регулювати ціни на газ для теплокомуненерго. У Кабміні вважають, що це – крок задля створення повноцінного ринку газу.

Рішення підтримали міністри під час засідання 19 травня. Воно вступить в дію уже з наступного дня.

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За тарифи перед споживачами відповідатиме місцева влада

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тепер місцева влада зможе по-справжньому відповідати перед споживачами з тарифи на тепло на гарячу воду.

Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно,

– пояснив глава уряду.

Положення Меморандуму між урядом та міськими головами доручили виконати Мінрегіону та Міненергетики. На це Шмигаль дав 3 тижні. Профільні міністерства мають надати пропозиції щодо законопроєкту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед теплокомуненерго.