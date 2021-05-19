Рішення підтримали міністри під час засідання 19 травня. Воно вступить в дію уже з наступного дня.
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За тарифи перед споживачами відповідатиме місцева влада
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тепер місцева влада зможе по-справжньому відповідати перед споживачами з тарифи на тепло на гарячу воду.
Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно,
– пояснив глава уряду.
Положення Меморандуму між урядом та міськими головами доручили виконати Мінрегіону та Міненергетики. На це Шмигаль дав 3 тижні. Профільні міністерства мають надати пропозиції щодо законопроєкту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед теплокомуненерго.