Рішення підтримали міністри під час засідання 19 травня. Воно вступить в дію уже з наступного дня.

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За тарифи перед споживачами відповідатиме місцева влада

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тепер місцева влада зможе по-справжньому відповідати перед споживачами з тарифи на тепло на гарячу воду.

Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно,

– пояснив глава уряду.

Положення Меморандуму між урядом та міськими головами доручили виконати Мінрегіону та Міненергетики. На це Шмигаль дав 3 тижні. Профільні міністерства мають надати пропозиції щодо законопроєкту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед теплокомуненерго.

Цікаво! У березні розмір платіжки за комуналку в Україні зріс на 46%, у порівнянні з минулим роком. Такі дані Державної служби статистики. При цьому заборгованість населення досягла 79,3 мільярда гривень, що на 2,8 мільярда гривень менше, ніж у лютому.