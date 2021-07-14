Уряд збільшив пенсії для військових: кому та на скільки

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення пенсій військовослужбовцям. На ці цілі з державного бюджету у липні – грудні 2021 року потрібно виділити 5,3 мільярда гривень.

Відповідне рішення урядовці ухвалили на засідання Кабміну 14 липня.

Важливо Зеленський вимагає від уряду розібратися з виплатами для військових пенсіонерів

Хто отримуватиме більші виплати

Згідно з постановою уряду, з 1 липня 2021 року установлюється щомісячна доплата у сумі 2 000 гривень:

колишнім військовослужбовцям,

особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,

поліцейським та іншим особам.

Мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривень. Водночас для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 893,4 гривні.

Зауважимо, що після перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям ЗСУ у 2018 році, їхні пенсії не індексувалися через відсутність відповідного механізму, а диспропорція у розмірах пенсій в залежності від часу їх призначення складає понад 70%.

Ще донедавна мінімальні пенсійні виплати для військовослужбовців складали 2 000 – 2 700 гривень.

За даними Пенсійного фонду України за лютий, колишні судді отримують 67,9 тисячі гривень пенсії на місяць. Це у 12 разів більше, ніж у військовослужбовців.