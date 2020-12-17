На Україну очікує "боргове цунамі" в першій половині наступного року, якщо уряд не розпочне економічні реформи, не посилить боротьбу з корупцією та не відновить співпрацю з МВФ.

Про це заявив колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов у статті для газети Financial Times 17 грудня. Основні тези статті ексурядовця подає 24 канал.

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Можлива небезпека

"В умовах припинення кредитування з боку Міжнародного валютного фонду і похмурих економічних перспектив, Україна має намір зробити виключно ризикований крок: залучити ринки капіталу для великої емісії боргу", – зазначив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 2 грудня, що уряд планує залучити близько 3 мільярдів доларів тільки в цьому місяці, в тому числі 1 мільярд доларів через єврооблігації і 2 мільярди доларів через випуск внутрішніх казначейських векселів.

Економіка України постраждала від пандемії коронавіруса в першому і другому кварталах, але ці проблеми будуть легко затьмарені другою хвилею пандемії.

Верланов нагадав, що пандемія та її економічні наслідки – це тільки частина проблеми. "Друга – відсутність впевненості інвесторів у тому, що українські політики готові протистояти кризі, а саме боротися з корупцією і відновити реформи", – додав він.

Що планується Ідея полягає в тому, щоб використати виручку як короткотерміновий "проміжний кредит", який дасть уряду час допоки МВФ – можливо, й найближчим часом – не поновить кредитування країни.

Інвестиції та Україна

Merrill Lynch, JPMorgan, Citi і Morgan Stanley, ключові покупці боргу країни торік, або зменшили свої інвестиції в український борг, або повністю закрили свої позиції, посилаючися на політичний ризик, який дедалі зростає.

Україна повинна виплатити близько 5 мільярдів доларів зовнішнього і внутрішнього боргу в першій половині 2021 року.

Неймовірно уявити, що уряд зможе виплатити борги без підтримки МВФ, а її зараз немає, – зазначає Верланов.

"Тепер додайте ще 3 мільярди доларів трьох- або шестимісячний боргу, який уряд планує залучити в грудні, і ви отримаєте справжню картину потенційного "боргового цунамі" яке очікує на Україну до червня 2021 року", – йдеться у статті.

Прогнози на 2021 рік