Уроки 2020 року: можливість "боргового цунамі" в Україні
На Україну очікує "боргове цунамі" в першій половині наступного року, якщо уряд не розпочне економічні реформи, не посилить боротьбу з корупцією та не відновить співпрацю з МВФ.
Про це заявив колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов у статті для газети Financial Times 17 грудня. Основні тези статті ексурядовця подає 24 канал.
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Можлива небезпека
"В умовах припинення кредитування з боку Міжнародного валютного фонду і похмурих економічних перспектив, Україна має намір зробити виключно ризикований крок: залучити ринки капіталу для великої емісії боргу", – зазначив він.
Економіка України постраждала від пандемії коронавіруса в першому і другому кварталах, але ці проблеми будуть легко затьмарені другою хвилею пандемії.
Верланов нагадав, що пандемія та її економічні наслідки – це тільки частина проблеми. "Друга – відсутність впевненості інвесторів у тому, що українські політики готові протистояти кризі, а саме боротися з корупцією і відновити реформи", – додав він.
Що плануєтьсяІдея полягає в тому, щоб використати виручку як короткотерміновий "проміжний кредит", який дасть уряду час допоки МВФ – можливо, й найближчим часом – не поновить кредитування країни.
Інвестиції та Україна
Merrill Lynch, JPMorgan, Citi і Morgan Stanley, ключові покупці боргу країни торік, або зменшили свої інвестиції в український борг, або повністю закрили свої позиції, посилаючися на політичний ризик, який дедалі зростає.
Україна повинна виплатити близько 5 мільярдів доларів зовнішнього і внутрішнього боргу в першій половині 2021 року.
Неймовірно уявити, що уряд зможе виплатити борги без підтримки МВФ, а її зараз немає, – зазначає Верланов.
"Тепер додайте ще 3 мільярди доларів трьох- або шестимісячний боргу, який уряд планує залучити в грудні, і ви отримаєте справжню картину потенційного "боргового цунамі" яке очікує на Україну до червня 2021 року", – йдеться у статті.
Прогнози на 2021 рік
- Україна в 2021 році має намір взяти в борг у міжнародних кредиторів 180 мільярдів гривень.
- Україна вже отримала від Європейського Союзу 600 мільйонів євро. Це значить, що дири у бюджеті будуть залатані.
- У Програмі розвитку ООН повідомили, що для того, аби ЄС і МВФ продовжили надавати підтримку Україні, вона повинна виконати свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією.
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