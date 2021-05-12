Скорочення інфляції у квітні 2021 року

У березні поточного року рівень інфляції становив 8,5%. В НБУ розповіли, що у місячному вимірі ціни зросли на 0,7%, згідно з даними Держстату.

До теми Інфляція в Україні: що та на скільки подорожчало у квітні

Споживча інфляція виявилася нижчою за траєкторію прогнозу, опублікованого в інфляційному звіті за квітень 2021 року. Це перш за все пов’язано з уповільненням зростання цін на сирі продукти харчування,

– пояснюють в НБУ.

Регулятор відмітив, що разом з тим, фундаментальний інфляційний тиск, що вимірюється показником базової інфляції, посилювався під впливом стійкого попиту й від зростання виробничих витрат.

Що таке інфляція Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ . Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки. Інфляція – це

Нагадаємо, що НБУ 15 квітня 2021 року підвищив облікову ставку з 6,5% до 7,5%, щоб сповільнити рівень інфляції й повернути її до цільового діапазону.

Прискорення базових показників інфляції

Квітневий показник базової інфляції прискорився до 6,3% рік до року у порівнянні з березневим показником у 5,9% рік до року.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів прискорилося до 10,0% в річному вимірі в результаті подальшого підвищення світових цін на продовольство. Зростання цін на сировину (борошно, масло і цукор) разом з ростом витрат на енергію сприяли підвищенню цін на майонез, маргарин, спред, хліб і борошняні вироби.

Подорожчання послуг – на 7,8%. Послуги громадського харчування, салонів краси, ремонту, оренди житла та медичні послуги дорожчали через стійкий попит і підвищення виробничих витрат.

В НБУ відмітили й те, що темпи зростання цін на непродовольчі товари зменшилися навпаки до 1% рік до року через посилення карантину і вичерпання ефектів торішнього ослаблення.

Сповільнення зростання цін на сирі продукти

Зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилося до 7,6%, проте не всі категорії.

Падіння ціни відбулось на овочі борщового набору й поглибилося через збереження значних торішніх запасів.

відбулось на овочі борщового набору й поглибилося через збереження значних торішніх запасів. Ціни зросли на курятину через збільшення витрат і скорочення виробництва. Також дорожчав цукор та борошно через високі світові ціни й зниження врожаїв.

Вартість палива та адміністративно регульовані ціни

Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися до 14,4% рік до року.

збільшилися до 14,4% рік до року. Зростання вартості палива прискорилось до 24,3% рік до року й підтримував підвищення світових цін на нафту, а також збереження високого попиту з боку населення. Регулятор відмітив, що разом з тим високий попит з боку населення призвів до зростання цін на таксі.

Очікування НБУ

Регулятор очікує збереження значного інфляційного тиску протягом наступних місяців з огляду на стійкий споживчий попит, а також високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольство.

Зверніть увагу! В НБУ прогнозують, що рівень інфляції на кінець 2021 року становитиме 8% й почне знижуватись ближче до осені. Також регулятор очікує, що у 2022 році інфляція повернеться до цільового діапазону у 5%.