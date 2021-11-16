Уперше з жовтня: ціна газу в Європі перевищила 1100 доларів

Ціна на газ на ринку Європи вперше з жовтня 2021 року знову зросла. Цього разу, після рішення німецького регулятора щодо "Північного потоку-2", вона знову перевищила 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Зростання ціни почалось вранці 16 листопада. Це трапилось у день, коли німецький регулятор BNetzA 16 листопада призупинив сертифікацію Nord Stream 2 AG.

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Ціна на газ у Європі знову зросла

Згідно з даними Лондонської біржі ICE, у вівторок, 16 листопада ціна на газ перевищила позначку 1100 доларів за тисячу кубометрів.

За даними торгів, у моменті вартість грудневого ф'ючерсу на TTF зросла на 17,68% – до 93,59 євро за мегават-годину. Тобто ціна становила 1108 доларів за тисячу кубометрів.

До речі, 1 жовтня ціна на газ на ринку складала 1 199,44 долара за тисячу кубометрів. 4 жовтня 2021 року ціна газу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Перед тим, 28 вересня ціна газу в Європі вперше в історії сягнула понад 1000 доларів за тисячу кубометрів. Це трапилось після нового збільшення цін в Азії.

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