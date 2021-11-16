Зростання ціни почалось вранці 16 листопада. Це трапилось у день, коли німецький регулятор BNetzA 16 листопада призупинив сертифікацію Nord Stream 2 AG.
Зауважте Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2"
Ціна на газ у Європі знову зросла
Згідно з даними Лондонської біржі ICE, у вівторок, 16 листопада ціна на газ перевищила позначку 1100 доларів за тисячу кубометрів.
За даними торгів, у моменті вартість грудневого ф'ючерсу на TTF зросла на 17,68% – до 93,59 євро за мегават-годину. Тобто ціна становила 1108 доларів за тисячу кубометрів.
До речі, 1 жовтня ціна на газ на ринку складала 1 199,44 долара за тисячу кубометрів. 4 жовтня 2021 року ціна газу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.
Перед тим, 28 вересня ціна газу в Європі вперше в історії сягнула понад 1000 доларів за тисячу кубометрів. Це трапилось після нового збільшення цін в Азії.
Останні новини щодо ситуації з газом у світі
- 16 листопада у Німеччині призупинили процес сертифікації російського газогону "Північний потік-2".
- Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише тоді, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства. Річ у тім, що штаб-квартира оператора розташована у Швейцарії. Тому для управління частиною, розташованою на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію.
- Тому Німеччина заявила – процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії.
- До речі, 14 листопада Велика Британія закликала Євросоюз бойкотувати "Північний потік-2". Глава МЗС країни заявила, що "ПП-2" "ризикує підірвати європейську безпеку, давши змогу Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ".