Про це повідомив директор з інтегрованих комунікацій НАК Максим Білявський. За його словами, угода була підписана за попереднього керівництва "Нафтогазу" та викликає багато проблем.

Читайте також Тариф на газ з 1 грудня може зрости: кого це стосується та що радять у "Нафтогазі"

В угоді було зафіксовано низьку ціну газу (7,42 грн за кубічний метр), при цьому на завищений обсяг природного газу в розмірі 6 мільярдів кубометрів,

– сказав він.

Максим Білявський пояснив: "Головне, структура контрактних відносин не містила обмеження постачання газу виключно для побутових споживачів. Тобто контракти не забороняли брати газ і продавати куди завгодно. Таким чином, надлишковий ресурс компанія Фірташа мала можливість реалізувати промисловим споживачам за ринковою ціною".

Уникнули втрат у 110 мільярдів

За таких умов ТОВ "ЙЕ Енергія" або інша газопостачальна компанія могла взагалі не постачати газ населенню та просто перепродавати ці обсяги на ринку. Водночас "Нафтогаз" через механізм постачальника останньої надії (ПОН) вимушений був би забезпечувати газом побутових споживачів, від яких відмовився постачальник.

Ми підрахували, що якби цей контрагент отримував протягом опалювального сезону 2021 – 2022 років газ за цими договорами, втрати "Нафтогазу" могли б перевищити 110 мільярдів гривень,

– наголосив Максим Білявський.

Зверніть увагу! Ці факти були встановлені 21 травня 2021 року під час службового розслідування, яке ініціював новий менеджмент Нафтогазу. На основі їх висновків було ухвалено рішення про створення балансуючої групи та призупинення договорів.