Росія всіляко намагається уникнути дефолту. Принаймні один міжнародний розрахунковий центр отримав та обробив платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2022 та 2042 роках, повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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В Росії також заявили, що гроші вже переміщується через фінансову систему. Якщо це правда, і власники євробондів отримають свої гроші вчасно 4 травня, то Росії вдасться уникнути дефолту.

Як Росія може уникнути дефолту

Та навіть якщо Росія уникне дефолту, їй це дорого обійдеться. Насправді сума в 650 мільйонів доларів не є суттєвою для Росії, але її міжнародні валютні резерви заморожені, а провести платежі через багато банків неможливо через санкції.

Тому Росія вдалася до використання своїх внутрішніх резервів, щоб уникнути дефолту. І США дозволили країні-агресорці це зробити. Все тому, що Сполучені Штати хочуть, щоб Росія використала свої внутрішні резерви, якими фінансує війну проти України.

Дефолт неминучий

Попереду на Росію чекають ще багато погашень, адже загалом внутрішній борг в іноземній валюті станом на 1 квітня сягає 18,07 мільярда доларів, за даними російського Мінфіну.

Можливий дефолт Росії: що відомо

На початку квітня Росія заявила, що здійснила оплату за євробондами у рублях. Проте це заборонено, оскільки погашення мало відбутися у доларах.

Тому у Росії було 30 днів, саме стільки триває пільговий період, для того, щоб таки погасити ці євробонди у доларах.

В останні дні Росія заявила, що таки зробила це. Проте підтвердження від власників євробондів поки не було.

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