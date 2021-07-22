Чому Канаді потрібна цифрова валюта

На думку експертів, цифрова валюта (CBDC) може виступити зваженим рішенням в обмеженні ринкової влади ІТ-гігантів і проти впливу ззовні, як мінімум, у сфері платежів.

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Підвищення рівня конкуренції

Також аналітики та експерти канадського Центробанку відзначають значення цифрової версії канадського долара для підвищення рівня конкуренції в економіці. Адже, завдяки можливостям програмування смарт-контрактів CBDC призведе до активних інновацій та підвищення конкуренції у галузі цифрових послуг.

Які переваги отримає населення

Власники цифрової валюти зможуть зберігати кошти без ризику та необхідності в посередництві кредитних організацій. Завдяки CBDC вони зможуть обійтися без кредитних карток, емітенти яких найчастіше стають об'єктами розслідувань антимонопольних органів, зазначають аналітики Центробанку Канади у доповіді "Позитивний сценарій CBDC".

За яких умов випустять цифрову валюту

Банк Канади випустить CBDC за умови остаточного зниження інтересу громадян до використання готівки або в разі загрози монетарного суверенітету від альтернативної цифрової валюти. Імовірність останнього сценарію вони оцінили як невисоку, відзначає видання ForkLog.

Аналітики підкреслили, що при ухваленні позитивного рішення про випуск цифрової версії канадського долара буде потрібно внесення поправок до антимонопольного законодавства.

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Ризики, що несе цифрова валюта

Звісно, експерти та аналітики Центробанку не забули згадати й про ризики, котрі несе впровадження цифрової валюти. Переважно вони виділили наступні з них:

помилки в коді,

вразливість до кібератаки,

проблеми з масштабністю,

складності перенесення оффчейн даних у блокчейн.

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