Умови не критичні, – економіст пояснив, чому не переглянули програму з МВФ

У кінці 2020 року Україна отримувала більше грошей, ніж сподівалавася – запасу приблизно у 2 мільярди доларів має вистачити до серпня 2021 року. Наразі у держави непогана історія з грошима навіть без перегляду програми МВФ щодо траншу.

Економічний експерт Тарас Козак пояснив, чому місія МВФ не надала Україні відповідну допомогу. Водночас він зазначив, що наступні виплати за боргом держави будуть у вересні 2021 року, тому домовленість з Міжнародним валютним фондом є необхідною.

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Економіст зауважив, що МВФ не дасть Україні транш ще як мінімум до кінця першого півріччя. Також Козак пояснив, що відповідні 2 мільярди доларів, які є у запасі – для виплат по іноземному боргу.

Норми, які Україна не виконала, не такі критичні – це банківська реформа та неповернуті старі кредити. На це, можливо, можна було закрити очі,

– сказав експерт.

На його думку, МВФ не дає Україні допомогу через так званий розворот у судовій реформі та практичне зупинення боротьби з корупцією.

"Ми бачимо, що Конституційний Суд розвалює країну, ОАСК теж ухвалює рішення на замовлення. Тобто судова реформа не те, що не почалася, вона має певний "відкат" назад", – додав Тарас Козак.

Водночас він наголосив, що Україні не так потрібен транш, як важливо перебувати у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Наразі країна продовжує домовлятись з МВФ, проте якщо співпрацю розірвуть, почнуться проблеми, розповів економічний експерт.

Перегляд програми МВФ: що треба знати

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман пояснив, що Україні потрібен більший прогрес для того, аби відбувся перегляд програми щодо траншів.

Наразі в Україні діє програма stand-by, яку МВФ затвердив 9 червня 2020 року – вона передбачала виділення 5 мільярдів доларів.

Перший транш у сумі 2,1 мільярда доларів виділили одразу, згодом мало відбутися ще 4 перегляди програми, однак графік перегляду порушили.