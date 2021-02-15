Умови не критичні, – економіст пояснив, чому не переглянули програму з МВФ
У кінці 2020 року Україна отримувала більше грошей, ніж сподівалавася – запасу приблизно у 2 мільярди доларів має вистачити до серпня 2021 року. Наразі у держави непогана історія з грошима навіть без перегляду програми МВФ щодо траншу.
Джерело:24 канал
Економічний експерт Тарас Козак пояснив, чому місія МВФ не надала Україні відповідну допомогу. Водночас він зазначив, що наступні виплати за боргом держави будуть у вересні 2021 року, тому домовленість з Міжнародним валютним фондом є необхідною.
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Економіст зауважив, що МВФ не дасть Україні транш ще як мінімум до кінця першого півріччя. Також Козак пояснив, що відповідні 2 мільярди доларів, які є у запасі – для виплат по іноземному боргу.
Норми, які Україна не виконала, не такі критичні – це банківська реформа та неповернуті старі кредити. На це, можливо, можна було закрити очі,
– сказав експерт.
На його думку, МВФ не дає Україні допомогу через так званий розворот у судовій реформі та практичне зупинення боротьби з корупцією.
"Ми бачимо, що Конституційний Суд розвалює країну, ОАСК теж ухвалює рішення на замовлення. Тобто судова реформа не те, що не почалася, вона має певний "відкат" назад", – додав Тарас Козак.
Водночас він наголосив, що Україні не так потрібен транш, як важливо перебувати у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Наразі країна продовжує домовлятись з МВФ, проте якщо співпрацю розірвуть, почнуться проблеми, розповів економічний експерт.
Перегляд програми МВФ: що треба знати
- Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман пояснив, що Україні потрібен більший прогрес для того, аби відбувся перегляд програми щодо траншів.
- Наразі в Україні діє програма stand-by, яку МВФ затвердив 9 червня 2020 року – вона передбачала виділення 5 мільярдів доларів.
- Перший транш у сумі 2,1 мільярда доларів виділили одразу, згодом мало відбутися ще 4 перегляди програми, однак графік перегляду порушили.
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