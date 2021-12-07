Раніше переможців конкурсу затвердив Кабінет Міністрів. Тому в Укренерго буде нова наглядова рада.

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Продовжуємо реформу корпоративного управління, аби перетворити держпідприємства на ефективні, конкурентоспроможні та інвестиційно-привабливі компанії. Обрання професійної наглядової ради сприятиме прозорості їх діяльності та зменшенню корупційних ризиків,

– заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що призначення членів наглядової ради Укренерго забезпечить стабільне функціонування компанії.

Яких членів наглядової ради Укренерго затвердив уряд

Андреасен Педер Остермарк – президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;

Даніель Доббені – президент нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;

Деян Остоїч – фахівець з енергетики у Світовому банку та представник СБ в Україні;

Роман Піонтковський – гендиректор польської Energa-Operator SA.

Що відомо про зобов'язання перед МВФ

24 листопада Україна отримала 699 мільйонів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду.

Загалом у межах програми stand by нашій державі мають виділити 5 мільярдів доларів. Залишилося ще – 2,2 мільярда.

Щоб отримати ці гроші, Київ зобов'язався виконати низку вимог МВФ. Серед них було забезпечення повноцінної роботи наглядової ради Укренерго до кінця грудня 2021 року.

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