Раніше переможців конкурсу затвердив Кабінет Міністрів. Тому в Укренерго буде нова наглядова рада.
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Продовжуємо реформу корпоративного управління, аби перетворити держпідприємства на ефективні, конкурентоспроможні та інвестиційно-привабливі компанії. Обрання професійної наглядової ради сприятиме прозорості їх діяльності та зменшенню корупційних ризиків,
– заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона наголосила, що призначення членів наглядової ради Укренерго забезпечить стабільне функціонування компанії.
Яких членів наглядової ради Укренерго затвердив уряд
- Андреасен Педер Остермарк – президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet;
- Даніель Доббені – президент нідерландської KIC InnoEnergy Benelux;
- Деян Остоїч – фахівець з енергетики у Світовому банку та представник СБ в Україні;
- Роман Піонтковський – гендиректор польської Energa-Operator SA.
Що відомо про зобов'язання перед МВФ
- 24 листопада Україна отримала 699 мільйонів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду.
- Загалом у межах програми stand by нашій державі мають виділити 5 мільярдів доларів. Залишилося ще – 2,2 мільярда.
- Щоб отримати ці гроші, Київ зобов'язався виконати низку вимог МВФ. Серед них було забезпечення повноцінної роботи наглядової ради Укренерго до кінця грудня 2021 року.
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