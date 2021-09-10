Укрзалізницю оштрафували за борги щодо активів на Донбасі, які компанія не контролює

Укрзалізницю намагаються позбавити майже пів мільярда гривень. Це відбувається всупереч мораторію на стягнення активів Укрзалізниці за зобов'язаннями тих філій, які залишилися на окупованих територіях.

Зокрема, це стосується й зобов'язань Донецької залізниці до закінчення АТО. Згідно з інформацією Сергія Лещенка, в четвер, 9 вересня, держкомпанію позбавили 78 мільйонів гривень за позовами "Донбасенерго".

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Водночас виконавча служба Мін'юсту відкрила виконавче провадження і гроші списали з рахунку Укрзалізниці. Незабаром очікують списання ще 13,5 мільйона доларів, тобто понад 360 мільйонів гривень за вимогами компанії Investohills.

Тобто всі антикризові заходи УЗ щодо наповнення компанії грошима закінчуються тим, що за борги Донецької залізниці ці гроші списуються всупереч мораторію,

– мовиться у телеграм-каналі Лещенка.

Ризики протиправного стягнення грошей з Укрзалізниці

Укрзалізниця подала заяву про призупинення виконавчих дій на підставі законного мораторію. Але досі заяву не задовольнили. І, відповідно, виконавче провадження не зупинено.

Є ризик протиправного стягнення з Укрзалізниці майже пів мільярда гривень, з яких 78 мільйонів – уже пішли з рахунків компанії.

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Згідно з інформацією телеграм-каналу, правління і наглядова рада Укрзалізниці вимагають від Мін'юсту терміново припинити направляти вимоги щодо списання грошей, а від Офісу генпрокурора – через суд накласти заборону на будь-які списання та накладення арештів на майно Укрзалізниці за епізодами Донецькій залізниці.

Текст публікації з телеграм-каналу ЛЕЩЕНКО ТУТ:

Поки вся країна обговорює абсолютні дурниці, хто з депутатів побився або які кросівки носить Милованов, зовсім поруч розв'язуються питання на мільйони.

Укрзалізницю намагаються позбавити майже пів мільярда гривень. Робиться це в тиші кабінетів і всупереч мораторію на стягнення активів Укрзалізниці за зобов'язаннями тих філій, які залишилися на окупованих територіях.

У тому числі – за зобов'язаннями Донецької залізниці до закінчення АТО. Все логічно: якщо ми не контролюємо свої активи в ОРДЛО, то і не можемо розрахуватися за боргами таких філій.

Але в четвер держкомпанію позбавили 78 мільйонів гривень за позовами "Донбасенерго". Незважаючи на весь абсурд, виконавча служба Мін'юсту відкрила виконавче провадження і гроші списали з рахунку УЗ.

На підході – списання ще 13,5 мільйона доларів, тобто більше 360 мільйонів гривень за вимогами компанії "Інвестохіллс". Тобто всі антикризові заходи УЗ по наповненню компанії грошима закінчуються тим, що по боргах Донецької залізниці ці гроші списуються всупереч мораторію.

Укрзалізниця подала заяву про призупинення виконавчих дій на підставі законного мораторію. Але досі заяву Укрзалізниці не задоволено. І, відповідно, виконавче провадження не зупинено.

Через бездіяльність чиновників Мін'юсту, є ризик протиправного стягнення з Укрзалізниці майже пів мільярда гривень, з яких 78 мільйонів уже пішли з рахунків компанії.

Правління і наглядова рада Укрзалізниці до останнього намагаються врятувати гроші компанії, а тому вимагають від Мін'юсту терміново припинити направляти вимоги щодо списання грошей, а від Офісу генпрокурора – через суд накласти заборону на будь-які списання та накладення арештів на майно Укрзалізниці за епізодами Донецькій залізниці.