Укрзалізниця закупить 80 нових потягів на 31 мільярд

Укрзалізниця планує до 2026 року придбати 80 нових приміських і регіональних поїздів. У компанії це вже назвали наймасштабнішим оновленням парку.

Йдеться про оновлення приміських і регіональних поїздів. Відповідний тендер на закупівлі Укрзалізниця оголосила 1 жовтня.

Тим часом Черговий скандал в Укрзалізниці: пасажирам продали квитки на вагони, яких не було

"Зношення – понад 90%"

В Укрзалізниці підкреслили: парк приміських електропоїздів зношений на понад 90%. Тому оновлення цього сегменту перевезень є критичним з огляду на безпеку та комфорт пасажирів.

Загальна сума закупівлі — понад 31,4 мільярда гривень.

У рамках тендеру Укрзалізниця хоче придбати:

30 електропоїздів змінного струму,

30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень,

20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів.

60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планують запустити на чинних та нових регіональних маршрутах.

До участі у тендерній закупівлі запросили провідних світових виробників.

Запити на комерційні пропозиції надіслали:

Siemens,

Stadler,

Alstom,

Pesa,

Skoda,

Крюківському вагонобудівному заводу.

Укрзалізниця прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон пройде 7 грудня. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.

До процесу розробки технічних вимог до приміських та регіональних електропоїздів були залучені технічні спеціалісти Укрзалізниці і представники провідних міжнародних та українських виробників. У рамках співпраці з Deutsche Bahn до рецензування технічних вимог долучились також спеціалісти DB Regio.

Оновлення Укрзалізниці: останні зміни