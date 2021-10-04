Йдеться про оновлення приміських і регіональних поїздів. Відповідний тендер на закупівлі Укрзалізниця оголосила 1 жовтня.
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"Зношення – понад 90%"
В Укрзалізниці підкреслили: парк приміських електропоїздів зношений на понад 90%. Тому оновлення цього сегменту перевезень є критичним з огляду на безпеку та комфорт пасажирів.
Загальна сума закупівлі — понад 31,4 мільярда гривень.
У рамках тендеру Укрзалізниця хоче придбати:
- 30 електропоїздів змінного струму,
- 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень,
- 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів.
60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планують запустити на чинних та нових регіональних маршрутах.
До участі у тендерній закупівлі запросили провідних світових виробників.
Запити на комерційні пропозиції надіслали:
- Siemens,
- Stadler,
- Alstom,
- Pesa,
- Skoda,
- Крюківському вагонобудівному заводу.
Укрзалізниця прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон пройде 7 грудня. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.
До процесу розробки технічних вимог до приміських та регіональних електропоїздів були залучені технічні спеціалісти Укрзалізниці і представники провідних міжнародних та українських виробників. У рамках співпраці з Deutsche Bahn до рецензування технічних вимог долучились також спеціалісти DB Regio.
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