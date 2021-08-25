Укрзалізниця уклала новий договір із Deutsche Bahn: німці зможуть контролювати перевезення
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця і німецька компанія Deutsche Bahn Engineering&Consulting уклали договір про консалтинг у сфері пасажирських перевезень. Якщо співпраця буде успішною, вже у 2022 році німці можуть взяти в управління цю сферу.
Німецька компанія допоможе Укрзалізниці відділити пасажирські перевезення від вантажних і забезпечити ефективне управління. Як повідомляють в Укрзалізниці, консалтинг є першим етапом співпраці, який втілять до кінця 2021 року.
Аналітика Deutsche Bahn та Україна: чи може німецька компанія врятувати Укрзалізницю
Співпраця Deutsche Bahn та Укрзалізниці: для чого
За словами виконувача обов'язків голови правління Укрзалізниця Олександра Камишіна, Deutsche Bahn має розробити дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому та приміському сполученнях на найближчі 5 років та модель фінансування пасажирських перевезень.
Той шлях, на який зараз стала Укрзалізниця, Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю,
– сказав член ради директорів Deutsche Bahn Рональд Пофалла.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що передача в управління пасажирських перевезень Укрзалізниці DB Consulting є першим системним кроком до повної трансформації залізничних перевезень в Україні.
За успішного впровадження співпраці на другому етапі Укрзалізниця залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році.
Що зроблять експерти з Deutsche Bahn
Вони мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу Укрзалізниці у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень (PSO).
Експерти також дадуть оцінку перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу. Йдеться про регіональні електропоїзди, дизель-поїзди, вагони для нічних поїздів. Обговорюватимуть можливість виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.
Що відомо про Deutsche Bahn?Це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.
Джерело: Вікіпедія
Угода Укрзалізниці та Deutsche Bahn: головне
- 5 лютого 2020 року німецька залізнична компанія Deutsche Bahn та Укрзалізниця підписали меморандум про стратегічне партнерство.
- Йшлося про те, що залізнична компанія Німеччини передаватиме Україні свій технічний досвід, а також досвід операційного управління, надання сервісних послуг та закупівель.
- Для роботи з Укрзалізницею до Києва мали приїхати німецькі спеціалісти.
- Втім, 28 квітня 2020 року Кабінет Міністрів вирішив тимчасово призупинити проєкт співпраці через пандемію коронавірусу.