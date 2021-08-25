Німецька компанія допоможе Укрзалізниці відділити пасажирські перевезення від вантажних і забезпечити ефективне управління. Як повідомляють в Укрзалізниці, консалтинг є першим етапом співпраці, який втілять до кінця 2021 року.

Аналітика Deutsche Bahn та Україна: чи може німецька компанія врятувати Укрзалізницю

Співпраця Deutsche Bahn та Укрзалізниці: для чого

За словами виконувача обов'язків голови правління Укрзалізниця Олександра Камишіна, Deutsche Bahn має розробити дорожню карту для впровадження перевезень пасажирів у далекому та приміському сполученнях на найближчі 5 років та модель фінансування пасажирських перевезень.

Той шлях, на який зараз стала Укрзалізниця, Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю,

– сказав член ради директорів Deutsche Bahn Рональд Пофалла.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що передача в управління пасажирських перевезень Укрзалізниці DB Consulting є першим системним кроком до повної трансформації залізничних перевезень в Україні.

За успішного впровадження співпраці на другому етапі Укрзалізниця залучить команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями вже у 2022 році.

Що зроблять експерти з Deutsche Bahn

Вони мають визначити обсяги перевезень та орієнтовну потребу Укрзалізниці у капітальних інвестиціях на оновлення рухомого складу для використання в моделі суспільно важливих перевезень (PSO).

Експерти також дадуть оцінку перспективи закупівлі та виробництва пасажирського рухомого складу. Йдеться про регіональні електропоїзди, дизель-поїзди, вагони для нічних поїздів. Обговорюватимуть можливість виробництва такого рухомого складу в рамках міжнародної кооперації за участю українського виробника.

Що відомо про Deutsche Bahn? Це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.



Джерело: Це найбільший залізничний оператор Німеччини, який створили у 1994 році. Ця німецька державна компанія є найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.Джерело: Вікіпедія

Угода Укрзалізниці та Deutsche Bahn: головне