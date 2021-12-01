Наразі тривають роботи з електрифікації дільниці Ковель – Ізов – Держкордон і ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам'янка – Здолбунів. У зв'язку із цим пропускна спроможність в напрямку Польщі знизилася до 350 вагонів на добу.

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Зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечити перевезення у передбачені терміни. Тому було прийнято рішення тимчасово ввести конвенцію на заборону транзитних залізничних перевезень територією України,

– зазначили в УЗ.

В Укрзалізниці додали, що після завершення інфраструктурних робіт перевезення поновлять і поінформують клієнтів. Пасажирські перевезення між країнами здійснюватимуться без змін.

Електрифікація дільниць: що відомо