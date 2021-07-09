"Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні єврооблігації під 7,9%: на що спрямують залучені кошти

Пресслужба АТ "Укрзалізниця" повідомила, що компанія розмістила п'ятирічні єврооблігації на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних. Залучені кошти планують спрямувати на рефінансування боргу компанії.

Єврооблігації "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" ("УЗ") одна з перших квазісуверенних компаній в постковідний період залучає незабезпечене фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років.

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Заявки на фінансування від інвесторів

У компанії розповіли про отримані заявки на фінансування від 70 інвесторів – в основному з Великобританії та Швейцарії.

Інвестори проявили високу зацікавленість у фінансуванні товариства – попит на придбання вдвічі перевищив пропозицію компанії,

– йдеться у повідомленні "УЗ".

Куди спрямують залучені кошти

Кошти, залучені під час випуску облігацій, в "УЗ" спрямують на рефінансування боргу задля зниження вартості фінансування компанії та зменшення навантаження на її ліквідність.

Таким чином, випуск облігацій не призведе до підвищення розміру її кредитного портфеля, а знизить заборгованість у короткостроковому періоді та заразом позитивно вплине на кредитний рейтинг компанії, пояснили в "УЗ".