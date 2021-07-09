"Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні єврооблігації під 7,9%: на що спрямують залучені кошти
Джерело:АТ "Укрзалізниця"
Пресслужба АТ "Укрзалізниця" повідомила, що компанія розмістила п'ятирічні єврооблігації на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних. Залучені кошти планують спрямувати на рефінансування боргу компанії.
Єврооблігації "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" ("УЗ") одна з перших квазісуверенних компаній в постковідний період залучає незабезпечене фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років.
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Заявки на фінансування від інвесторів
У компанії розповіли про отримані заявки на фінансування від 70 інвесторів – в основному з Великобританії та Швейцарії.
Інвестори проявили високу зацікавленість у фінансуванні товариства – попит на придбання вдвічі перевищив пропозицію компанії,
– йдеться у повідомленні "УЗ".
Куди спрямують залучені кошти
Кошти, залучені під час випуску облігацій, в "УЗ" спрямують на рефінансування боргу задля зниження вартості фінансування компанії та зменшення навантаження на її ліквідність.
Таким чином, випуск облігацій не призведе до підвищення розміру її кредитного портфеля, а знизить заборгованість у короткостроковому періоді та заразом позитивно вплине на кредитний рейтинг компанії, пояснили в "УЗ".Нагадаємо, що у 2021 році "Укрзалізниця" повинна повернути майже 300 мільйонів доларів кредитів, у 2023 році – майже 600 мільйонів доларів. Про це розповів ексголова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в інтерв'ю виданню Mind.