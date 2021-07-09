Єврооблігації "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" ("УЗ") одна з перших квазісуверенних компаній в постковідний період залучає незабезпечене фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років.
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Заявки на фінансування від інвесторів
У компанії розповіли про отримані заявки на фінансування від 70 інвесторів – в основному з Великобританії та Швейцарії.
Інвестори проявили високу зацікавленість у фінансуванні товариства – попит на придбання вдвічі перевищив пропозицію компанії,
– йдеться у повідомленні "УЗ".
Куди спрямують залучені кошти
Кошти, залучені під час випуску облігацій, в "УЗ" спрямують на рефінансування боргу задля зниження вартості фінансування компанії та зменшення навантаження на її ліквідність.
Таким чином, випуск облігацій не призведе до підвищення розміру її кредитного портфеля, а знизить заборгованість у короткостроковому періоді та заразом позитивно вплине на кредитний рейтинг компанії, пояснили в "УЗ".