Водночас станом на липень поточного року підприємство має 39,1 мільярда гривень кредитів перед банками. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану.

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Збиткову діяльність Укрзалізниці спричинено зменшенням обсягів перевезень та перевищенням темпів росту собівартості над темпами росту чистого доходу,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, мовиться про невиконання 6% планових вантажних перевезень та 11,3% пасажирських перевезень. Серед негативних факторів також виділяють:

зменшення транзитних перевезень залізної та марганцевої руди через Україну;

зменшення експорту зерна на фоні зменшення цьогорічного врожаю та зменшення попиту на українську зернову продукцію на початку року, враховуючи активізацію пропозиції з Росії.

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року доходи від вантажних перевезень збільшились на 564,9 мільйона гривень або 1,8%, а від пасажирських перевезень – на 511,4 мільйона гривень (26,7%).

Неефективна робота керівництва

Нещодавно Тимчасова слідча комісія Верховної Ради для перевірки стану Укрзалізниці оприлюднила звіт.

У документі повідомляється про втрату третини ресурсів компанії та неефективну роботу керівництва.

Раніше Рада нацбезпеки ініціювала введення тимчасового керівництва на залізниці через загрозу банкрутства.

Український уряд 8 вересня схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування Укрзалізниці.

До нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.

Обов’язки голови правління Укрзалізниці виконує Олександр Камишин.

Зверніть увагу! Укрзалізниця закінчила 2020 рік зі збитками в 11,4 мільярда гривень.