У ньому просять не продовжувати контракт з головою компанії Олександром Камишіним. Відповідний допис оприлюднила голова Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді Юлія Гришина.

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"Укразалізниця" могла продемонструвати 8 мільярдів гривень збитку

Без бухгалтерських маніпуляцій та підвищення тарифів "Укрзалізниця" продемонструвала б, за підсумками 2021 року, 8 мільярдів гривень збитку,

– заявила Гришина.

Вона пояснила, звідки взялась ця сума. Зокрема мовиться про те, що:

компанія не підвищила заробітні плати працівникам з 1 жовтня на 10%, що "додало" 1,05 мільярда гривень до чистого прибутку;

а також перенесла переоцінку основних засобів на 2022 рік, що "додало" 3 мільярдів гривень у 2 півріччі 2021 року;

ба більше, позитивна курсова різниця по відношенню до іноземних валют додала 1,6 мільярда гривень до чистого прибутку.

ТСК звернулась до Кабміну не продовжувати контракт з головою правління

На засіданні ТСК з питань "Укрзалізниці" 17 грудня 2021 року одноголосно ухвалили рішення щодо звернення до Кабміну з вимогою не продовжувати контракт з головою правління "Укрзалізниці" Олександром Камишіним,

– заявила Гришина.

Вона пояснила підтсави такого рішення. Зокрема мовиться про невиконання:

"указів президента, планів уряду;

затверджених урядом показників фінансового плану компанії на 2021 рік;

жодного з 71 доручення проміжного звіту ТСК;

реалізації частини плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС".

Глава ТСК додада, що 20 грудня відповідний лист з обґрунтуванням скерували Денису Шмигалю.

Коротко про правління в "Укрзалізниці"

9 серпня виконуючий обов'язки глави правління "Укрзалізниці" Іван Юрик подав у відставку з посади. Його заяву задовольнили.

Буквально за декілька днів виконуючим обов'язки голови правління "Укрзалізниці" призначили Олександра Камишіна. Він 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу Ріната Ахметова.

Перед тим, у липні 2021 року, Рада нацбезпеки ініціювала запровадження тимчасового керівництва у компанії до обрання глави правління та формування органів правління.

Таке рішення РНБО ухвалила через критичний стан "Укрзалізниці". Адже він створював загрозу національній безпеці.

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