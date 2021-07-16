Укрзалізниця більше не збиткова: скільки заробило підприємство за II квартал

16:27

АТ "Укрзалізниця" за результатами II кварталу 2021 року отримала прибуток більш як 200 мільйонів гривень, проти досить збиткового І кварталу. Також збитковим підприємство було й у 2020 році, коли за квітень – червень вони становили майже 2 мільярди гривень.