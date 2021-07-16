Укрзалізниця більше не збиткова: скільки заробило підприємство за II квартал
Джерело:"Укрзалізниця"
АТ "Укрзалізниця" за результатами II кварталу 2021 року отримала прибуток більш як 200 мільйонів гривень, проти досить збиткового І кварталу. Також збитковим підприємство було й у 2020 році, коли за квітень – червень вони становили майже 2 мільярди гривень.
Показові цифри "Укрзалізниці"
- Прибуток у I кварталі (квітень – червень) 2021 року склав 227,4 мільйона гривень.
- Збитки за I квартал у 2020 році становили 1,8 мільярда гривень.
Зауважте, що серед 15 державних підприємств "Укрзалізниця" (УЗ) в I кварталі 2021 року була найзбитковішою – 1,7 мільярда гривень, згідно з аналітикою видання "Марлін".
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Виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик відзначив, що компанія з кожним місяцем нарощує позитивний показник.
Зберігаємо позитивну тенденцію та вже третій місяць поспіль закінчуємо з прибутком,
– відзначив Іван Юрик.
Динаміка зростання прибутку "УЗ" в I кварталі
- У квітні – 35 мільйонів гривень.
- У травні – майже 39 мільйонів гривень.
- В червні – 153 мільйонів гривень.
Пан Юрик відзначив, що компанія розраховує ще збільшити прибутки зі стартом сезону перевезення нового вражаю зернових.
Також розраховуємо і на зміну структури тарифів на вантажні перевезення,
– додав він.