Укрзалізниця більше не збиткова: скільки заробило підприємство за II квартал

16 липня 2021 , 16:27
Читать новость на русском

Джерело:

"Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" за результатами II кварталу 2021 року отримала прибуток більш як 200 мільйонів гривень, проти досить збиткового І кварталу. Також збитковим підприємство було й у 2020 році, коли за квітень – червень вони становили майже 2 мільярди гривень.

Показові цифри "Укрзалізниці" 

  • Прибуток у I кварталі (квітень – червень) 2021 року склав 227,4 мільйона гривень.
  • Збитки за I квартал у 2020 році становили 1,8 мільярда гривень.

Зауважте, що серед 15 державних підприємств "Укрзалізниця" (УЗ) в I кварталі 2021 року була найзбитковішою – 1,7 мільярда гривень, згідно з аналітикою видання "Марлін".

Цікаво Мільярдні прибутки: скільки заробили найбільші держкомпанії України за квартал

Виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик відзначив, що компанія з кожним місяцем нарощує позитивний показник.

Зберігаємо позитивну тенденцію та вже третій місяць поспіль закінчуємо з прибутком,
– відзначив Іван Юрик.

Динаміка зростання прибутку "УЗ" в I кварталі

  • У квітні – 35 мільйонів гривень.
  • У травні – майже 39 мільйонів гривень.
  • В червні – 153 мільйонів гривень.

Пан Юрик відзначив, що компанія розраховує ще збільшити прибутки зі стартом сезону перевезення нового вражаю зернових.

Також розраховуємо і на зміну структури тарифів на вантажні перевезення,
– додав він. 

8 липня 2021 року "УЗ" повідомила, що  розмістила п'ятирічні єврооблігації на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних, а залучені кошти планують спрямувати на рефінансування боргу компанії.
Автор: Дар'я Вереньова