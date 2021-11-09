Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков розповів, що з німецькою залізницею Deutsche Bahn працюють з вересня. Про це він розповів 9 листопада на форумі "Україна 30. Нова Залізниця".
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Укрзалізниця передасть управління пасажирськими перевезеннями Deutsche Bahn
Сьогодні (мовиться про 9 листопада – 24 канал) будуть представники, це буде обговорюватися. За планом, ми це оголошували, пасажирські перевезення ми передаємо в управління компанії Deutsche Bahn Engineering & Consulting з 2022 року,
– заявив Кубраков.
Додав, що наразі до цього рухаються. Окрім того, пояснив, – у Deutsche Bahn є аналогічний досить успішний досвід у Казахстані.
"Ми бачили фінансові результати їх залізниці і в принципі очікуємо, що наші будуть не меншими", – пояснив міністр.
Коротко про співпрацю Укрзалізниці та Deutsche Bahn
- У серпні 2021 року Укрзалізниця уклала договір з німецькою компанією Deutsche Bahn Engineering&Consulting.
- Він стосується консалтингу в сфері пасажирських перевезень.
- У компанії пояснили – якщо співпраця буде успішною, вже у 2022 році німці можуть взяти в управління цю сферу.
- В міністерстві розповідали тоді, що, маючи належне фінансування та спираючись на досвід німецької залізниці, розпочинають Велике будівництво на Укрзалізниці, яке торкнеться усієї інфраструктури, парку рухомого складу та сервісу.