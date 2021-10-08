Упродовж січня – вересня УЗ отримала 468,8 мільйона гривень збитків, що у 3,6 раза менше, ніж у першому кварталі 2021 року та втричі менше першого півріччя. Фактично збитки скорочено на 1 мільярд гривень.
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Таких результатів вдалося досягти завдяки пожвавленню роботи вантажної вертикалі та збільшенню обсягів перевезень, відтак:
- Прибуток від вантажних перевезень склав понад 8,7 мільярда гривень;
- Решта доходів отримана від іншої операційної діяльності.
- Проте, збиток від пасажирських перевезень – понад 10,1 мільярда гривень.
На думку фахівців фінансової вертикалі компанії, при стабільній ситуації в економіці та сталому курсі іноземних валют товариство закінчить 2021 рік із позитивним фінансовим результатом,
– зазначили в Укрзалізниці.
Окрім цього, компанія планує отримувати додаткові надходження від реалізації непрофільних активів, зменшення витрат на електроенергію. Оскільки відтепер купує її напряму в НАЕК "Енергоатом".
Перевірка Укрзалізниці
Нещодавно Тимчасова слідча комісія Ради для перевірки стану Укрзалізниці оприлюднила звіт.
- У документі повідомляється про втрату третини ресурсів компанії та неефективну роботу керівництва.
- Раніше Рада нацбезпеки ініціювала введення тимчасового керівництва на залізниці через загрозу банкрутства.
Український уряд 8 вересня схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування Укрзалізниці.
- До нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.
- Обов'язки голови правління Укрзалізниці виконує Олександр Камишин.