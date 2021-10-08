Упродовж січня – вересня УЗ отримала 468,8 мільйона гривень збитків, що у 3,6 раза менше, ніж у першому кварталі 2021 року та втричі менше першого півріччя. Фактично збитки скорочено на 1 мільярд гривень.

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Таких результатів вдалося досягти завдяки пожвавленню роботи вантажної вертикалі та збільшенню обсягів перевезень, відтак:

Прибуток від вантажних перевезень склав понад 8,7 мільярда гривень;

Решта доходів отримана від іншої операційної діяльності.

Проте, збиток від пасажирських перевезень – понад 10,1 мільярда гривень.

На думку фахівців фінансової вертикалі компанії, при стабільній ситуації в економіці та сталому курсі іноземних валют товариство закінчить 2021 рік із позитивним фінансовим результатом,

– зазначили в Укрзалізниці.

Окрім цього, компанія планує отримувати додаткові надходження від реалізації непрофільних активів, зменшення витрат на електроенергію. Оскільки відтепер купує її напряму в НАЕК "Енергоатом".

Перевірка Укрзалізниці

Нещодавно Тимчасова слідча комісія Ради для перевірки стану Укрзалізниці оприлюднила звіт.

У документі повідомляється про втрату третини ресурсів компанії та неефективну роботу керівництва.

Раніше Рада нацбезпеки ініціювала введення тимчасового керівництва на залізниці через загрозу банкрутства.

Український уряд 8 вересня схвалив створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування Укрзалізниці.

До нього увійшли представники низки міністерств та бізнес-асоціацій.

Обов'язки голови правління Укрзалізниці виконує Олександр Камишин.

Зверніть увагу! Укрзалізниця закінчила 2020 рік зі збитками в 11,4 мільярда гривень.