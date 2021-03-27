Укрспирт отримає нового керівника: Мінекономіки оголосило конкурс

Джерело:Міністерство розвитку економіки
Міністерство розвитку економіки України оголосило конкурсний відбір на посаду директора державного підприємства "Укрспирт". Про це стало відомо 26 березня.
За рішенням Мінекономіки, державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" має отримати нового керівника. Наразі структурою керує виконувач обов'язків директора.
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 26 березня на офіційному сайті повідомило, що Укрспирт очолить новий директор на конкурсній основі.
Документів кандидатів прийматимуть до 18 години 9 квітня. Кожен кандидат серед іншого повинен мати:
Виконувач обов'язків директора Укрспирту Сергій Блеськун у фейсбуці також висловився з цього приводу:
Та чи буде брати участь у конкурсі сам Блескун – він не зазначив.Нагадаємо, Фонд державного майна України має намір віддати на приватизацію 41 спиртзавод зі складу державного підприємства "Укрспирт" і ще 37 заводів із концерну "Укрспирт".
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