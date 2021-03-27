Міністерство розвитку економіки України оголосило конкурсний відбір на посаду директора державного підприємства "Укрспирт". Про це стало відомо 26 березня.

За рішенням Мінекономіки, державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" має отримати нового керівника. Наразі структурою керує виконувач обов'язків директора.

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Директора Укрспирту визначать на конкурсі

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 26 березня на офіційному сайті повідомило, що Укрспирт очолить новий директор на конкурсній основі.

Документів кандидатів прийматимуть до 18 години 9 квітня. Кожен кандидат серед іншого повинен мати:

Профільну вищу освіту та професійні знання у сфері діяльності підприємства.

Щонайменше 5 років досвіду на керівній посаді.

Крім того – вільно спілкуватися українською та англійською, та мати бездоганну ділову репутацію.

Виконувач обов'язків директора Укрспирту Сергій Блеськун у фейсбуці також висловився з цього приводу:

Оголошення конкурсу він назвав "добрими новинами".

І запросив "усіх, хто відчуває в собі сили й можливість посилити конкуренцію, не соромитися і подавати свої документи".

Щоб у підсумку обрали "кращого з кращих".

Та чи буде брати участь у конкурсі сам Блескун – він не зазначив.

Нагадаємо, Фонд державного майна України має намір віддати на приватизацію 41 спиртзавод зі складу державного підприємства "Укрспирт" і ще 37 заводів із концерну "Укрспирт".

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