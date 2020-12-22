Пенсійний фонд України наклав штраф на "Укрпошту" в розмірі 1 мільйона 476 тисяч гривень. Усе через несвоєчасну виплату пенсій, а точніше – їхню виплату на день раніше, ніж годиться.

Якщо думаєте, що в період карантину держкомпанії не перевіряють, вас чекає глибоке розчарування. Про це у своєму фейсбуці розповів директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Держава в особі Пенсійного фонду України "подякував" листоношам за те, що незважаючи на COVID-19, 3,6 мільйона пенсіонерів отримують пенсію навіть у найвіддаленіших селах, де банки закрили понад 600 відділень,

– наголосив Смілянський.

Він розповів, що штраф на "Укрпошту" наклали за те, що компанія в Тернопільській області виплатила пенсії на один день швидше в серпні. Причиною ж стали перенесені вихідні на День Незалежності.

Крім того, директор "Укрпошти" поскаржився, що в таких умовах тарифи на доставку пенсій залишилися на рівні 2019 року, а мінімальна зарплата зросла на 37%.

"Звичайно, штраф ми оскаржимо у суді, а рішення по тарифу чекаємо від Кабінету Міністрів. Проте зберігаємо оптимізм, бо скоро Новий Рік, а в казках добро завжди перемагає зло", – заявив Ігор Смілянський.

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