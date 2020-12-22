Виплатили пенсії на день раніше: "Укрпошту" оштрафували на 1,5 мільйона гривень
Пенсійний фонд України наклав штраф на "Укрпошту" в розмірі 1 мільйона 476 тисяч гривень. Усе через несвоєчасну виплату пенсій, а точніше – їхню виплату на день раніше, ніж годиться.
Якщо думаєте, що в період карантину держкомпанії не перевіряють, вас чекає глибоке розчарування. Про це у своєму фейсбуці розповів директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
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Держава в особі Пенсійного фонду України "подякував" листоношам за те, що незважаючи на COVID-19, 3,6 мільйона пенсіонерів отримують пенсію навіть у найвіддаленіших селах, де банки закрили понад 600 відділень,
– наголосив Смілянський.
Він розповів, що штраф на "Укрпошту" наклали за те, що компанія в Тернопільській області виплатила пенсії на один день швидше в серпні. Причиною ж стали перенесені вихідні на День Незалежності.
Крім того, директор "Укрпошти" поскаржився, що в таких умовах тарифи на доставку пенсій залишилися на рівні 2019 року, а мінімальна зарплата зросла на 37%.
"Звичайно, штраф ми оскаржимо у суді, а рішення по тарифу чекаємо від Кабінету Міністрів. Проте зберігаємо оптимізм, бо скоро Новий Рік, а в казках добро завжди перемагає зло", – заявив Ігор Смілянський.
Чому це важливо:
- "Укрпошта" ще з 2018 року хотіла відмовитися від доставлення пенсій. Усе через низькі тарифи, а для доставлення пошти у віддалені села потрібно наймати окремих працівників.
- Втім, проти цієї ідеї виступали українські пенсіонери. У маленьких українських селах банкоматів чи банків немає, тож взяти гроші їм не було б де.
- У цій ситуації державна компанія ще й отримує штрафи через, здавалося б, такі незначні причини. Адже пенсії все ж доставили на 1 день швидше, а не затримали їх.
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