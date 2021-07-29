Як Укрпошті вдалось скоротити свої збитки на десяток мільйонів гривень

Укрпошті вдалось скоротити загальний обсяг збитків, за результатами першого півріччя 2021 року, зі 128 мільйонів гривень до 9,8 мільйона гривень. Все завдяки прибутку за підсумками II кварталу, що склали понад 100 мільйонів гривень.

Показові дані Укрпошти

За результатами першого півріччя (січень – червень) чистий дохід Укрпошти склав 5,3 мільярда гривень.

Проти аналогічного періоду у 2020 році чистий дохід збільшився на чверть – на 1 мільярд гривень.

За підсумками II кварталу (квітень – червень) компанія отримала 118 мільйонів гривень чистого прибутку.

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Позитивний результат другого кварталу дозволив перекрити збитки минулого і вирівняти фінансовий стан компанії,

– йдеться у повідомлені Укрпошти.

Позитивний результат у II кварталі

Такий позитивний результат у II кварталі було досягнуто з огляду на декілька факторів, як вважають у компанії:

завдяки успішній роботі команди Укрпошти, яка повертає довіру клієнтів та збільшує доходи шляхом збільшення обсягів бізнесу;

доведення до прийнятного рівня тарифу на доставку пенсій у квітні цього року;

Також у компанії зазначили, що Укрпошта все ще залежна від рішень держави стосовно регульованих тарифів на послуги, частина з яких не переглядалась з початку 2020 року. Але попри це компанія націлені на те, що 2021 рік буде прибутковим.

Нарощення обсягів та доходів у 2021 році

Нарощення обсягів від початку 2021 року

Обсяги доставки зросли майже на третину, розповідають в Укрпошті.

зросли майже на третину, розповідають в Укрпошті. Відправлення міжнародних посилок закордон – на 70%.

– на 70%. Кількість переказів через Укрпошту – на 18%.

Нарощення доходів компанії за перше півріччя 2021 року

Від доставки внутрішніх посилок по Україні компанія збільшила на 48%.

компанія збільшила на 48%. Від доставки посилок на експорт – майже на 87%.

– майже на 87%. За переказами – близько на 39%.

Як зросли витрати компанії у 2021 році

Разом з тим, у компанії відмітили, що витрати Укрпошти у першому півріччі зросли на оплату праці – на 19%, або на 3,1 мільярда гривень.

Також компанія сплатила за перше півріччя 1,6 мільярда гривень податків, що на 19,8% більше, ніж за пів року торік.