Показові дані Укрпошти

За результатами першого півріччя (січень – червень) чистий дохід Укрпошти склав 5,3 мільярда гривень.

Проти аналогічного періоду у 2020 році чистий дохід збільшився на чверть – на 1 мільярд гривень.

За підсумками II кварталу (квітень – червень) компанія отримала 118 мільйонів гривень чистого прибутку.

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Позитивний результат другого кварталу дозволив перекрити збитки минулого і вирівняти фінансовий стан компанії,

– йдеться у повідомлені Укрпошти.

Позитивний результат у II кварталі

Такий позитивний результат у II кварталі було досягнуто з огляду на декілька факторів, як вважають у компанії:

завдяки успішній роботі команди Укрпошти, яка повертає довіру клієнтів та збільшує доходи шляхом збільшення обсягів бізнесу;

доведення до прийнятного рівня тарифу на доставку пенсій у квітні цього року;

Також у компанії зазначили, що Укрпошта все ще залежна від рішень держави стосовно регульованих тарифів на послуги, частина з яких не переглядалась з початку 2020 року. Але попри це компанія націлені на те, що 2021 рік буде прибутковим.

Нарощення обсягів та доходів у 2021 році

Нарощення обсягів від початку 2021 року

Обсяги доставки зросли майже на третину, розповідають в Укрпошті.

зросли майже на третину, розповідають в Укрпошті. Відправлення міжнародних посилок закордон – на 70%.

– на 70%. Кількість переказів через Укрпошту – на 18%.

Нарощення доходів компанії за перше півріччя 2021 року

Від доставки внутрішніх посилок по Україні компанія збільшила на 48%.

компанія збільшила на 48%. Від доставки посилок на експорт – майже на 87%.

– майже на 87%. За переказами – близько на 39%.

Як зросли витрати компанії у 2021 році

Разом з тим, у компанії відмітили, що витрати Укрпошти у першому півріччі зросли на оплату праці – на 19%, або на 3,1 мільярда гривень.

Також компанія сплатила за перше півріччя 1,6 мільярда гривень податків, що на 19,8% більше, ніж за пів року торік.

Нагадаємо, що за результатами І кварталі 2021 року Укрпошта була на 5 місці, як найзбитковіша держкомпанія в Україні, зі збитком у 127,8 мільйона гривень. Детальніше про мільйонні збитки та мільярдні прибутки інших держкомпаній, за підсумками І кварталу, читайте в іншому нашому матеріалі.