Показові дані Укрпошти
- За результатами першого півріччя (січень – червень) чистий дохід Укрпошти склав 5,3 мільярда гривень.
- Проти аналогічного періоду у 2020 році чистий дохід збільшився на чверть – на 1 мільярд гривень.
- За підсумками II кварталу (квітень – червень) компанія отримала 118 мільйонів гривень чистого прибутку.
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Позитивний результат другого кварталу дозволив перекрити збитки минулого і вирівняти фінансовий стан компанії,
– йдеться у повідомлені Укрпошти.
Позитивний результат у II кварталі
Такий позитивний результат у II кварталі було досягнуто з огляду на декілька факторів, як вважають у компанії:
- завдяки успішній роботі команди Укрпошти, яка повертає довіру клієнтів та збільшує доходи шляхом збільшення обсягів бізнесу;
- доведення до прийнятного рівня тарифу на доставку пенсій у квітні цього року;
Також у компанії зазначили, що Укрпошта все ще залежна від рішень держави стосовно регульованих тарифів на послуги, частина з яких не переглядалась з початку 2020 року. Але попри це компанія націлені на те, що 2021 рік буде прибутковим.
Нарощення обсягів та доходів у 2021 році
Нарощення обсягів від початку 2021 року
- Обсяги доставки зросли майже на третину, розповідають в Укрпошті.
- Відправлення міжнародних посилок закордон – на 70%.
- Кількість переказів через Укрпошту – на 18%.
Нарощення доходів компанії за перше півріччя 2021 року
- Від доставки внутрішніх посилок по Україні компанія збільшила на 48%.
- Від доставки посилок на експорт – майже на 87%.
- За переказами – близько на 39%.
Як зросли витрати компанії у 2021 році
- Разом з тим, у компанії відмітили, що витрати Укрпошти у першому півріччі зросли на оплату праці – на 19%, або на 3,1 мільярда гривень.
- Також компанія сплатила за перше півріччя 1,6 мільярда гривень податків, що на 19,8% більше, ніж за пів року торік.