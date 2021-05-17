"Укрпошта" розпочала процес з придбання власного банку

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, що компанія-оператор поштового зв'язку оголосила тендер з пошуку оцінювача для купівлі банку. "Укрпошта" сподівається укласти договір протягом 5 – 6 місяців та навіть має вже кандидатів.
Купівля власного банку
До купівлі власного банку "Укрпошта" йшла 4 роки й зараз в пошуках оцінювача. Смілянський розповів 17 травня 2021 року, що його компанія в пошуках того хто зможе допомогти "Укрпошті" у цій серйозній справі. Ну щоб потім не сказали, що заплатили дорого за щось не те, іронічно відмітив гендиректор.
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Придбаний банк буде невеликим, без відділень або з невеликою їхньою кількістю (у нас своїх 11 тисяч). І, звісно, без портфеля проблемних активів,
– розповів Смілянський.
Чи є вже в "Укрпошти" банк на приміті
У своєму пості в соціальній мережі фейсбук Смілянський зауважив, що нині вже є 2 – 3 цілі з якими компанія-оператор починає переговори. Загалом, "Укрпошта" сподівається укласти договір протягом 5 – 6 наступних місяців.
Нагадаємо, що розмови про наміри "Укрпошти" купити банк велись ще у 2017 році. Адже компанія прагне розвиватись у сфері надання фінансових послуг, як наголошував тоді її гендиректор Смілянський.
Законні підстави "Укрпошти" купити власний банк
- У 2020 році був зареєстрований законопроєкт про "Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку" згідно з яким "Укрпошта" може надавати банківські послуги.
- У травні 2020 року законопроєкт був схвалений Верховною Радою у першому читанні. Відтак компанія-оператор може надавати послуги з відкриття та обслуговування поштових рахунків та окремих фінансових послуг.