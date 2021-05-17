Купівля власного банку

До купівлі власного банку "Укрпошта" йшла 4 роки й зараз в пошуках оцінювача. Смілянський розповів 17 травня 2021 року, що його компанія в пошуках того хто зможе допомогти "Укрпошті" у цій серйозній справі. Ну щоб потім не сказали, що заплатили дорого за щось не те, іронічно відмітив гендиректор.

Читайте також До 15 тисяч гривень за раз: "Укрпошта" втричі збільшила ліміт видачі готівки

Придбаний банк буде невеликим, без відділень або з невеликою їхньою кількістю (у нас своїх 11 тисяч). І, звісно, без портфеля проблемних активів,

– розповів Смілянський.

Чи є вже в "Укрпошти" банк на приміті

У своєму пості в соціальній мережі фейсбук Смілянський зауважив, що нині вже є 2 – 3 цілі з якими компанія-оператор починає переговори. Загалом, "Укрпошта" сподівається укласти договір протягом 5 – 6 наступних місяців.

Нагадаємо, що розмови про наміри "Укрпошти" купити банк велись ще у 2017 році. Адже компанія прагне розвиватись у сфері надання фінансових послуг, як наголошував тоді її гендиректор Смілянський.

Законні підстави "Укрпошти" купити власний банк