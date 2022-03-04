"Укрпошта" пояснила, як отримати пенсію в умовах війни

Попри те, що в Україні триває війна, люди можуть отримати пенсії. Гроші зможуть отримати й ті громадяни, які виїхали зі свого населеного пункту в інший регіон країни.

Як зараз отримати пенсію

В "Укрпошті" підготували інструкцію про те, як українцям зараз отримати свою пенсію. Для цього є кілька способів.

Важливо Пенсії, зарплати та соцвиплати будуть виплачуватись вчасно та в повному обсязі

Якщо ви отримували пенсію через "Укрпошту" і з початку війни не покидали свого постійного місця проживання, то можете очікувати на гроші у відділенні. Зауважимо, що в залежності від бойових дій виплати можуть перенести.

Якщо ви покинули свою домівку, то зателефонуйте в одну з установ:

Контакт-центру "Укрпошти" за номером 0 800 300 545. Після чого треба натиснути кнопку 2, тобто розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії". Зауважимо, дзвінки за цим номером безкоштовні;

або до Пенсійного фонду України.

Далі ви маєте заявити, що хочете отримати пенсію за іншою адресою. Для цього слід назвати такі дані:

ПІБ одержувача пенсії (або іншої грошової допомоги);

адресу отримання пенсії до березня 2022 року;

серія та номер паспорта;

номер телефону одержувача пенсії;

спосіб отримання виплати – на відділення або за домашньою адресою.

Якщо ви отримували пенсію за допомогою поштового переказу, вам потрібно повідомили оператору ще й код переказу, який отримали у СМС.

Додамо, що гроші за новою адресою надійдуть протягом кількох днів. Якщо ви ще не визначились з місцем проживання і просто хочете отримати пенсію у будь-якому відділенні "Укрпошти", то просто уточніть це для оператора.

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