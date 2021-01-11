Концерн Укроборонпром здаватиме в оренду близько 380 тисяч квадратних метрів площі, що не використовується. Процедура відбуватиметься через Prozorro.Продажі.

250 об'єктів отримали дозвіл на оренду

В концерні уже підготували реєстр з 250 об'єктів. Про це повідомив директор з активів Укроборонпрому Мустафа Найем, інформує Інтерфакс-Україна.

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На даний момент, це близько 2 мільйонів квадратних метрів площі, які теоретично можна здавати в оренду. На сьогодні у нас вже є 250 об'єктів, які вже отримали дозвіл на здачу в оренду,

– розповів Найем.

У реєстрі – вся необхідна інформація

У реєстрі систематизували усю необхідну інформацію про об'єкти: опис, розташування, призначення, терміни оренди, контакти.



У перелік потрапили лише ті підприємства, які простоювали і не задіяні безпосередньо у виробництві. В Укроборонпромі пообіцяли, що ціни на оренду не завищуватимуть.

Все одно, ми дослухаємось до ринку і якщо конкурс не провели з першої спроби, то ціну знижуємо на 15%, а потім ще на 15%,

– пояснив Найем.

Від неефективного використання майна – мільйонні збитки

За словами гендиректора концерну Юрія Гусєва, який брав участь у підписанні меморандуму з Prozorro, лише на 3 підприємствах у столиці – "Артем", "Маяк" та "Радар" збитки від неефективного використання майна щомісячно сягають близько 3,7 мільйона в українській валюті. Такі дані дослідження State Watch.

Важливо! Укроборонпром у 2021 році трансформують. Зі 100 підприємств концерну залишиться лише 60 – 65. Решту – передадуть Фонду держмайна.