"Укроборонпром" отримав пів мільярда прибутку: чому концерн не зміг заробити більше
Джерело:"Марлін"
В "Укроборонпромі" прозвітували про прибутки у понад 517 мільйонів гривень за перше півріччя поточного року. Також у концерні розповіли про проблеми та фактори, що негативно випнули на формування фінансових показників.
Фінансові показники "Укроборонпрому"
- Зведений чистий прибуток підприємств – 517,6 мільйона гривень.
- Загальна сума доходів підприємств – 10,3 мільярда гривень.
- Виконання плану – 99,5%.
Цікаво Контракти на 2,5 мільярда доларів: Укроборонпром домовився про співпрацю зі СШАЗауважте, що у звіті йдеться про показники 78 суб’єктів господарювання.
Акти та фінансові зобов'язання
- Активи "Укроборонпрому" оцінюються у 73,6 мільярда гривень станом на липень 2021 року.
- Концерн також має 48,3 мільярда гривень фінансових зобов’язань.
Сума податків, які сплатив "Укроборонпром"
Протягом звітного періоду підприємствами концерну "Укроборонпром" сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму у 1,9 мільярда гривень. Це більше від плану на 209 мільйонів гривень, або його перевиконано на 112,3%.
Проблеми, через які не заробили більше
В "Укроборонпромі" відзначили фактори та проблеми підприємств-учасників концерну, які негативно вплинули на формування фінансових показників:
- перенесення термінів виконання діючих контрактів на невизначений термін, що пов’язане з призупиненням експортно-імпортних операцій через COVID-19;
- низька завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів;
- незадовільна робота деяких керівників в управлінні державним майном.
У концерні також розповіли, що саме ці негативні фактори призвели до того, що деякі підприємства перейшли на скорочений тиждень роботи, а для покращення ситуації відбулись кадрові зміни.