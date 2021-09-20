"Укроборонпром" отримав пів мільярда прибутку: чому концерн не зміг заробити більше

20 вересня 2021 , 14:03
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Джерело:

"Марлін"

В "Укроборонпромі" прозвітували про прибутки у понад 517 мільйонів гривень за перше півріччя поточного року. Також у концерні розповіли про проблеми та фактори, що негативно випнули на формування фінансових показників.

Фінансові показники "Укроборонпрому"

  • Зведений чистий прибуток підприємств – 517,6 мільйона гривень. 
  • Загальна сума доходів підприємств – 10,3 мільярда гривень. 
  • Виконання плану – 99,5%.

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Зауважте, що у звіті йдеться про показники 78 суб’єктів господарювання.

Акти та фінансові зобов'язання 

  • Активи "Укроборонпрому" оцінюються у 73,6 мільярда гривень станом на липень 2021 року.
  • Концерн також має 48,3 мільярда гривень фінансових зобов’язань.

Сума податків, які сплатив "Укроборонпром"

Протягом звітного періоду підприємствами концерну "Укроборонпром" сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму у 1,9 мільярда гривень. Це більше від плану на 209 мільйонів гривень, або його перевиконано на 112,3%.

Проблеми, через які не заробили більше

В "Укроборонпромі" відзначили фактори та проблеми підприємств-учасників концерну, які негативно вплинули на формування фінансових показників: 

  • перенесення термінів виконання діючих контрактів на невизначений термін, що пов’язане з призупиненням експортно-імпортних операцій через COVID-19;
  • низька завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів;
  • незадовільна робота деяких керівників в управлінні державним майном.

У концерні також розповіли, що саме ці негативні фактори призвели до того, що деякі підприємства перейшли на скорочений тиждень роботи, а для покращення ситуації відбулись кадрові зміни. 

Що відомо про "Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" – стратегічний виробник озброєння та військової техніки в Україні. В його управлінні знаходяться 118 суб’єктів господарювання: 7 казенних підприємств, 99 державних підприємств та 12 акціонерних товариств. З 2020 року концерн очолює Юрій Гусєв. 
Автор: Дар'я Вереньова