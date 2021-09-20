"Укроборонпром" отримав пів мільярда прибутку: чому концерн не зміг заробити більше

В "Укроборонпромі" прозвітували про прибутки у понад 517 мільйонів гривень за перше півріччя поточного року. Також у концерні розповіли про проблеми та фактори, що негативно випнули на формування фінансових показників.

Фінансові показники "Укроборонпрому"

Зведений чистий прибуток підприємств – 517,6 мільйона гривень.

підприємств – 517,6 мільйона гривень. Загальна сума доходів підприємств – 10,3 мільярда гривень.

підприємств – 10,3 мільярда гривень. Виконання плану – 99,5%.

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Акти та фінансові зобов'язання

Активи "Укроборонпрому" оцінюються у 73,6 мільярда гривень станом на липень 2021 року.

Концерн також має 48,3 мільярда гривень фінансових зобов’язань.

Сума податків, які сплатив "Укроборонпром"

Зауважте, що у звіті йдеться про показники 78 суб’єктів господарювання.

Протягом звітного періоду підприємствами концерну "Укроборонпром" сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму у 1,9 мільярда гривень. Це більше від плану на 209 мільйонів гривень, або його перевиконано на 112,3%.

Проблеми, через які не заробили більше

В "Укроборонпромі" відзначили фактори та проблеми підприємств-учасників концерну, які негативно вплинули на формування фінансових показників:

перенесення термінів виконання діючих контрактів на невизначений термін, що пов’язане з призупиненням експортно-імпортних операцій через COVID-19;

низька завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів;

незадовільна робота деяких керівників в управлінні державним майном.

У концерні також розповіли, що саме ці негативні фактори призвели до того, що деякі підприємства перейшли на скорочений тиждень роботи, а для покращення ситуації відбулись кадрові зміни.