Фінансові показники "Укроборонпрому"

Зведений чистий прибуток підприємств – 517,6 мільйона гривень.

підприємств – 517,6 мільйона гривень. Загальна сума доходів підприємств – 10,3 мільярда гривень.

підприємств – 10,3 мільярда гривень. Виконання плану – 99,5%.

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Зауважте, що у звіті йдеться про показники 78 суб’єктів господарювання.

Акти та фінансові зобов'язання

Активи "Укроборонпрому" оцінюються у 73,6 мільярда гривень станом на липень 2021 року.

Концерн також має 48,3 мільярда гривень фінансових зобов’язань.

Сума податків, які сплатив "Укроборонпром"

Протягом звітного періоду підприємствами концерну "Укроборонпром" сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму у 1,9 мільярда гривень. Це більше від плану на 209 мільйонів гривень, або його перевиконано на 112,3%.

Проблеми, через які не заробили більше

В "Укроборонпромі" відзначили фактори та проблеми підприємств-учасників концерну, які негативно вплинули на формування фінансових показників:

перенесення термінів виконання діючих контрактів на невизначений термін, що пов’язане з призупиненням експортно-імпортних операцій через COVID-19;

низька завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів;

незадовільна робота деяких керівників в управлінні державним майном.

У концерні також розповіли, що саме ці негативні фактори призвели до того, що деякі підприємства перейшли на скорочений тиждень роботи, а для покращення ситуації відбулись кадрові зміни.