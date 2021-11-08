"Укргазвидобування" скоротив видобуток газу на 4,5% від початку року

За 10 місяців 2021 року АТ "Укргазвидобування" зменшило видобуток природного газу на 4,5%, або на близько пів мільярда кубометрів газу. Проти з аналогічного періоду 2020 року він зменшився до понад 11 мільярдів кубометрів газу.

Скорочення видобутку газу

За 10 місяців поточного року "Укргазвидобування" видобула 11,366 мільярда кубометрів газу.

Проти аналойного періоду торік зниження видобутку становить 4,5% або 0,541 мільярда кубометрів газу.

Такі показники на 0,3% менші від рівня скорочення видобутку за період з січеня по вересень 2021 року.

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При цьому відпуск газу за 10 місяців 2021 року зменшився на 4,46% або 0,502 мільярдів кубометрів газу – до 10,756 мільярда кубометрів газу,

– йдеться у повідомленні.

У жовтні поточного року "Укргазвидобування" забезпечило:

Видобуток газу обсягом 1,163 мільярда кубометрів газу природного газу. Це мінус 1,95%, або 23,19 мільйона кубометрів газу до показника аналогічного періоду минулого року.

обсягом 1,163 мільярда кубометрів газу природного газу. Це мінус 1,95%, або 23,19 мільйона кубометрів газу до показника аналогічного періоду минулого року. Відпуск – 1,105 мільярдів кубометрів газу. Це мінус 1,62%, або 18,175 мільйона кубометрів газу.

Також у "Укргазвидобування" додали, що упродовж 10 місяців пробурено та приєднано до наземної інфраструктури 40 нових свердловин, проведено 203 капітальних ремонтів свердловин та здійснено 506 колтюбінгових операцій.

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Що відомо про "Укргазвидобування" АТ "Укргазвидобування" – основна компанія з видобування природного газу і газового конденсату в Україні і є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України". Вона була створена в липні 1998 року в результаті злиття підрозділів АТ "Укргазпром" та декількох газодобувних підприємств України.