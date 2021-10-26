Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі: Укренерго таки проведе аукціон

Укренерго 27 жовтня проведе аукціон на імпорт електроенергії, зокрема з Російської Федерації та Білорусі. Відбудеться аукціон за резервною процедурою.

Як проведуть аукціон

За резервною процедурою конверти із заявками від учасників надаються аукціонному офісу у день проведення аукціону. Укренерго перейшов до резервної процедури, оскільки суд за позовом Ахметова зробив стандартне проведення всіх видів аукціонів на імпорт електроенергії у листопаді технічно неможливим.

Детальніше За позовом компанії Ахметова скасували аукціон на купівлю електроенергії з Росії та Білорусі

Чому для України важливий імпорт електроенергії

Україна й сама виробляє електроенергію. Тому багатьох може здивувати, навіщо нам її ще й імпортувати. Адже нагадаємо, як на початку пандемії зупиняли атомні енергоблоки через перенасичення ринку. Тоді ж і призупинили імпорт електроенергії.

Зима близько

Але попереду зима та опалювальний період, коли споживання електроенергії суттєво зростає. І припинення імпорту може означати повернення віялових відключень – почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему.

А все тому, що в Україні фактичні запаси вугілля є меншими ніж планові у 4,2 раза:

на складах ТЕС і ТЕЦ запаси вугілля становлять 701,3 тисячі тонни;

при цьому нормою є 2,95 мільйона тонн.

На жаль, треба констатувати, що віялові відключення або у 2021 році, або на початку 2022 року дуже ймовірні. Вікторія Войціцька Економістка

Немає конкуренції

Крім того, імпорт електроенергії сприяє появі конкуренції на українському ринку. Це важливо, адже олігарх Рінат Ахметов є монополістом в тепловій енергетиці. Загалом частка ТЕС ДТЕК на ринку електроенергії в Україні складає 21%, за інформацією Укренерго.

Необхідність, а не рішення

Тож імпорт і справді необхідний в цей час. Зовсім інше питання: чому Україна імпортує електроенергію саме з Росії – країни-агресора? Потенційний обсяг імпорту з Білорусі може становити 1 000 мегаватів, з Росії – 1 540 мегаватів.

Чому імпорт саме з Росії та Білорусі? В об'єднану енергетичну систему України (ОЕС) можна імпортувати електроенергію лише з Росії, Білорусі та Молдови, оскільки ОЕС синхронізована з системами цих країн. Лише виокремлена частина ОЕС – "Бурштинський острів" – синхронізована з ENTSO-E, що дозволяє здійснювати експорт української електроенергії до європейських країн.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса теж наголосив на необхідності імпорту електроенергії в ефірі 24 каналу.

Ми так чи інакше закуповуватимемо в Росії, наприклад, вугілля для металургії. Це неприємна історія. Але ми зараз в тій ситуації, коли це вже вимушений крок. І альтернативи цьому кроку наразі немає. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

Заборона імпорту електроенергію