"Укренерго" просила аварійну допомогу зі Словаччини через ситуацію на Бурштинській ТЕС
Джерело:фейсбук "Укренерго"
Національна енергетична компанія "Укренерго" просила аварійну допомогу зі Словаччини. Причина полягала у тому, що на Бурштинській ТЕС одразу 7 блоків були на ремонті.
Допомогу ж активували, щоб покрити потреб у електроенергії споживачів. Про це 11 листопада повідомили у фейсбуці компанії.
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"Укренерго" запросило допомогу в Словаччини через ремонт блоків Бурштинської ТЕС
11 листопада з 16 години диспетчерський центр "Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини величиною 100 мегават,
– розповіли у компанії.
Зокрема це трапилось через аварійне відключення, яке відбулось через свищі в котлах Бурштинської ТЕС:
- о 4:14 – блоку №9;
- о 08:24 – блоку №4.
Саме тому 11 листопада об 13 годині "в аварійному ремонті перебувало відразу 4 блоки Бурштинської ТЕС та ще 3 – в поточному ремонті".Зверніть увагу! Блоки Бурштинської ТЕС працюють орієнтовно з 1965 – 1969 років. Їх хоч й ремонтували й модернізували, та, як показує практика, вони таки ламаються. А це може створювати загрозу віялових відключень.
У компанії повідомили, що лише 5 блоків Бурштинської ТЕС працювали. Саме тому для покриття потреб у електроенергії споживачів в зоні "острова Бурштинської ТЕС" компанія активувала аварійну допомогу.
Чому аварійну допомогу надала Словаччина
Об'єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована лише з системами Росії, Білорусі та Молдови. Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС", який синхронізований з об'єднаною системою ЄС. Саме тому аварійну допомогу нам надала Словаччина. До речі, в аварійному стані не лише Бурштинська ТЕС – 2 листопада Україна вже просила про аварійну допомогу у Білорусі.
Перед активацією допомоги достроково вивели з ремонту енергоблок №2.
Після того, як зазначений блок завантажать до потужності 100 мегават, аварійну допомогу в "острів Бурштинської ТЕС" можна буде деактивувати,
– заявили у компанії.
Бурштинська ТЕС є джерелом до 90% електроенергії в "острові Бурштинської ТЕС" (мовиться про умовну територію, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції, – 24 канал). Адже на реконструкції перебуває Теребле-Ріцька ГЕС. Окрім того, Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через обмежені запаси палива.Важливо! Віялові відключення – це почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля розвантаження енергосистеми. У 1990-х роках в Україні вони були звичним явищем.
Коротко про ймовірні віялові відключення
- 12 листопада Денис Шмигаль прокоментував ймовірність віялових відключень електроенергії в Україні.
- Прем'єр-міністр України назвав такі відомості дезінформацією. Про ймовірність відключень, якщо вдарять морози до -15 градусів, заявив міський голова Києва Віталій Кличко. Шмигаль сказав, що "підстав сьогодні ні Міненергетики, ні Укренерго для віялових відключень не має. Ми не готуємося до віялових відключень, планів таких не складаємо".
- Наприкінці жовтня економістка Вікторія Войціцька розповіла, що в Україні фактичні запаси вугілля є меншими ніж планові у 4,2 раза, тому ситуація погіршується. Зважаючи на це, віялові відключення електроенергії є дуже ймовірними.