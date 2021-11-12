"Укренерго" просила аварійну допомогу зі Словаччини через ситуацію на Бурштинській ТЕС

Національна енергетична компанія "Укренерго" просила аварійну допомогу зі Словаччини. Причина полягала у тому, що на Бурштинській ТЕС одразу 7 блоків були на ремонті.

Допомогу ж активували, щоб покрити потреб у електроенергії споживачів. Про це 11 листопада повідомили у фейсбуці компанії.

Читайте також Аварійних відключень не буде, – Рябцев про можливу відмову Білорусі постачати електроенергію

"Укренерго" запросило допомогу в Словаччини через ремонт блоків Бурштинської ТЕС

11 листопада з 16 години диспетчерський центр "Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини величиною 100 мегават,

– розповіли у компанії.

Зокрема це трапилось через аварійне відключення, яке відбулось через свищі в котлах Бурштинської ТЕС:

о 4:14 – блоку №9;

о 08:24 – блоку №4.

Саме тому 11 листопада об 13 годині "в аварійному ремонті перебувало відразу 4 блоки Бурштинської ТЕС та ще 3 – в поточному ремонті".

Блоки Бурштинської ТЕС працюють орієнтовно з 1965 – 1969 років. Їх хоч й ремонтували й модернізували, та, як показує практика, вони таки ламаються. А це може створювати загрозу віялових відключень.

У компанії повідомили, що лише 5 блоків Бурштинської ТЕС працювали. Саме тому для покриття потреб у електроенергії споживачів в зоні "острова Бурштинської ТЕС" компанія активувала аварійну допомогу.

Чому аварійну допомогу надала Словаччина

Об'єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована лише з системами Росії, Білорусі та Молдови. Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС", який синхронізований з об'єднаною системою ЄС. Саме тому аварійну допомогу нам надала Словаччина. До речі, в аварійному стані не лише Бурштинська ТЕС – 2 листопада Об'єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована лише з системами Росії, Білорусі та Молдови. Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС", який синхронізований з об'єднаною системою ЄС. Саме тому аварійну допомогу нам надала Словаччина. До речі, в аварійному стані не лише Бурштинська ТЕС – 2 листопада Україна вже просила про аварійну допомогу у Білорусі

Перед активацією допомоги достроково вивели з ремонту енергоблок №2.

Після того, як зазначений блок завантажать до потужності 100 мегават, аварійну допомогу в "острів Бурштинської ТЕС" можна буде деактивувати,

– заявили у компанії.

Бурштинська ТЕС є джерелом до 90% електроенергії в "острові Бурштинської ТЕС" (мовиться про умовну територію, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції, – 24 канал). Адже на реконструкції перебуває Теребле-Ріцька ГЕС. Окрім того, Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через обмежені запаси палива.

Коротко про ймовірні віялові відключення

12 листопада Денис Шмигаль прокоментував ймовірність віялових відключень електроенергії в Україні.

Прем'єр-міністр України назвав такі відомості дезінформацією. Про ймовірність відключень, якщо вдарять морози до -15 градусів, заявив міський голова Києва Віталій Кличко. Шмигаль сказав, що "підстав сьогодні ні Міненергетики, ні Укренерго для віялових відключень не має. Ми не готуємося до віялових відключень, планів таких не складаємо".

Наприкінці жовтня економістка Вікторія Войціцька розповіла, що в Україні фактичні запаси вугілля є меншими ніж планові у 4,2 раза, тому ситуація погіршується. Зважаючи на це, віялові відключення електроенергії є дуже ймовірними.

Віялові відключення – це почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля розвантаження енергосистеми. У 1990-х роках в Україні вони були звичним явищем.