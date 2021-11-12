Допомогу ж активували, щоб покрити потреб у електроенергії споживачів. Про це 11 листопада повідомили у фейсбуці компанії.

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"Укренерго" запросило допомогу в Словаччини через ремонт блоків Бурштинської ТЕС

11 листопада з 16 години диспетчерський центр "Укренерго" для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів "острова Бурштинської ТЕС" активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини величиною 100 мегават,

– розповіли у компанії.

Зокрема це трапилось через аварійне відключення, яке відбулось через свищі в котлах Бурштинської ТЕС:

о 4:14 – блоку №9;

о 08:24 – блоку №4.

Саме тому 11 листопада об 13 годині "в аварійному ремонті перебувало відразу 4 блоки Бурштинської ТЕС та ще 3 – в поточному ремонті".

Зверніть увагу! Блоки Бурштинської ТЕС працюють орієнтовно з 1965 – 1969 років. Їх хоч й ремонтували й модернізували, та, як показує практика, вони таки ламаються. А це може створювати загрозу віялових відключень.

У компанії повідомили, що лише 5 блоків Бурштинської ТЕС працювали. Саме тому для покриття потреб у електроенергії споживачів в зоні "острова Бурштинської ТЕС" компанія активувала аварійну допомогу.

Чому аварійну допомогу надала Словаччина

Об'єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована лише з системами Росії, Білорусі та Молдови. Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС", який синхронізований з об'єднаною системою ЄС. Саме тому аварійну допомогу нам надала Словаччина. До речі, в аварійному стані не лише Бурштинська ТЕС – 2 листопада Об'єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована лише з системами Росії, Білорусі та Молдови. Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС", який синхронізований з об'єднаною системою ЄС. Саме тому аварійну допомогу нам надала Словаччина. До речі, в аварійному стані не лише Бурштинська ТЕС – 2 листопада Україна вже просила про аварійну допомогу у Білорусі

Перед активацією допомоги достроково вивели з ремонту енергоблок №2.

Після того, як зазначений блок завантажать до потужності 100 мегават, аварійну допомогу в "острів Бурштинської ТЕС" можна буде деактивувати,

– заявили у компанії.

Бурштинська ТЕС є джерелом до 90% електроенергії в "острові Бурштинської ТЕС" (мовиться про умовну територію, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції, – 24 канал). Адже на реконструкції перебуває Теребле-Ріцька ГЕС. Окрім того, Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через обмежені запаси палива.

Важливо! Віялові відключення – це почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля розвантаження енергосистеми. У 1990-х роках в Україні вони були звичним явищем.

Коротко про ймовірні віялові відключення