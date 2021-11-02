Укренерго пояснило постачання електроенергії з Білорусі

Україна 2 листопада отримала приблизно 3500 мегаватів на годину електроенергії з Білорусі. Це постачання відбулося у межах договору про аварійну допомогу через ситуацію на ТЕС.

Як пояснили у компанії Укренерго, у період з 13:00 до 20:00 через дефіцит потужності в енергетичній системі України вимушено була активована аварійна допомога з енергосистеми Білорусі.

Важливо Аварійна допомога: Білорусь почала постачати електроенергію Україні

Чому в Україні виник дефіцит потужності

Причинами дефіциту потужності стала підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій в результаті сезонного зростання споживання. Водночас 2 листопада спостерігалося значне збільшення вироблення електроенергії гідроелектростанціями і зниження генерації відновлюваних джерел енергії.

Зокрема, на ДТЕК "Курахівська ТЕС" затримали вихід з планового ремонту блоку №8 і корпус 1А ДТЕК "Криворізької ТЕС". Аварійний ремонт також проводився на енергоблоці №11 ДТЕК "Бурштинської ТЕС".

2 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, але додав, що для цього має бути сильно холодна зима.

Станом на вечір 2 листопада, в енергосистемі працюють:

29 блоків ТЕС ДТЕК,

6 блоків "Центренерго" та Слов'янська ТЕС "Донбасенерго".

Що цьому передувало

З весни 2021 року в Україні діяла заборона на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, але з 1 листопада вона втратила чинність. Тому Укренерго почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.