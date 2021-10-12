Кабмін погодився із пропозицією Міненерго стосовно надання у 2021 році держгарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом "Укренерго", шляхом випуску та розміщення облігацій.

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Умови надання держгарантії

Відповідно до затверджених умов, держгарантія надається для повного виконання боргових зобов'язань "Укренерго" за запозиченням, сума якого не перевищує 22,8 мільярда гривень.

Зверніть увагу, що для оплати "зеленого тарифу" з початку 2021 року, станом на жовтень, не вистачило 2,8 мільярда гривень. У 2020 році борг склав – 12,3 мільярда гривень.

На що спрямують залучені кошти

Кошти за запозиченнями спрямують на погашення заборгованості за "зеленим тарифом" за договорами, укладених держпідприємством "Гарантований покупець" з виробниками електроенергії.

Міненерго, "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" доручили забезпечити спрямування коштів на погашення цієї заборгованості.