Україну запросять до сертифікації "Північного потоку-2", – Міненерго

У Міністерстві енергетики заявили, що Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Це відбудеться, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.

Про те, що Єврокомісія запросить Україну до сертифікації російського газопроводу, на брифінгу після зустрічі з єврокомісаркою з енергетики Кадрі Сімсон повідомив український міністр енергетики Герман Галущенко.

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Україна та сертифікація "Північного потоку-2"

Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії,

– зазначив Галушенко.

Він уточнив, що це – офіційна позиція, яку озвучили українській стороні.

Міністр також розповів, що сторони обговорили максимальне за останні роки падіння транзиту газу у січні 2022 рок через ГТС України, а також вплив Росії на дефіцит ресурсу газу в Європі. "У нас є дуже багато спільного у розумінні процесів, що відбуваються", – уточнив глава відомства.

Сертифікація російського газопроводу: основне

Перед запуском російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета. Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в ЄС. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

На практиці це означає, що оператор Nord Stream 2 AG, який базується у швейцарському місті Цуг, має пред'явити документи про створення окремої компанії для управління газопроводом.

Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Німецький регулятор повідомив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу не варто очікувати у першій половині 2022 року.

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