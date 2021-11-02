В Україну йде п’ять суден із вугіллям, — ЗМІ

Найближчим часом до українських портів прибудуть п'ять суден з імпортним вугіллям із США. Загальний обсяг вугілля складе близько 280 тонн.

Скільки в Україну надійде вугілля Зі слів джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у Кабміні, Центренерго отримало кошти на закупівлю вугілля, котре прийде в Україну у листопаді, завдяки великому контракту із продажу електроенергії НАК Нафтогаз України. Очікується, що Центренерго отримає: до 14 листопада – 72 тисячі тонн,

до 25 листопада – ще 66 тисячі тонн. Зверніть увагу Росія каже, що не постачатиме вугілля Україні, бо "їй самій бракує"

П’ять кораблів пливе: чотири для ДТЕК і один для державної Центренерго,

– сказав співрозмовник агентства.

Чому для України важливий імпорт вугілля

Фактичні нинішній обсяг запасів вугілля менші від планових у 4,2 раза. Станом на ранок 25 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становили 701,3 тисячі тонни. Зауважимо, що нормою для України є 2,95 мільйона тонн.

Тож через менший обсяг, ніж потрібно в Україні буде дефіцит електроенергії й можуть початися "віялові відключення". Щоб цього уникнути Україна почне імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.

До теми Україна імпортуватиме електроенергію з Росії та Білорусі: чому це важливо

Хто імпортує вугілля в Україну

. Віялові відключення – почергові від'єднання споживачів від електромережі для обмеження навантаження на енергосистему.

Він додав, що держкомпанія також купує деякі обсяги вугілля в Казахстані, проте на тому ринку нині найбільшим імпортером є Китай, з яким важко конкурувати. Співрозмовник уточнив, що транзит вугілля з Казахстану через Росію наразі здійснюється без перешкод, хоч Росія зупинила експорт свого вугілля в Україну.

Імпорт та обсяги вугілля у поточному році

У жовтні цього року основний імпорт енергетичного вугілля здійснювався з Росії — на суму 34,56 мільйона доларів проти 26,49 мільйона доларів місяцем раніше.

— на суму 34,56 мільйона доларів проти 26,49 мільйона доларів місяцем раніше. Імпорт з Польщі склав 6,32 мільйона доларів, у вересні він був на рівні 5,92 мільйона доларів.

склав 6,32 мільйона доларів, у вересні він був на рівні 5,92 мільйона доларів. З Казахстану – 1,28 мільйона доларів, проти 0,12 мільйона у вересні.

– 1,28 мільйона доларів, проти 0,12 мільйона у вересні. Імпорт із США був відсутній, згідно з даними митної статистики.

За даними Держмитслужби, у жовтні 2021 року вартісний імпорт енергетичного вугілля в Україну зріс до 42,99 мільйона доларів з 17,1 мільйона доларів, що був у жовтні 2020 року.