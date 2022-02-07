Україну невдовзі відвідає місія МВФ для підготовки траншу

Місія Міжнародного валютного фонду вже найближчим часом розпочне роботу в Україні. Програма передбачає виділення нашій державі 2,2 мільярда доларів кредиту.

У відносинах України та МВФ спостерігають прогрес. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Сподіваємося, що наступна місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання 2,2 мільярда доларів. Для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи,

– наголосив міністр.

Коли МВФ виділить Україні 2,2 мільярда доларів

Для того, щоб отримати 2,2 мільярда доларів від МВФ Україна зобов'язалася виконати 12 умов до червня 2022 року. При цьому держава повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.

Серед умов є:

введення в дію змін до закону про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру;

розроблення бази споживачів для постачальників газу;

завершення перевірки чинних членів Вищої ради правосуддя;

призначення наглядової раду "Енергоатому";

ухвалення дорожньої карти щодо виведення "Приватбанку" та "Ощадбанку" на ринок для приватизації;

прийняття стратегії повернення активів збанкрутілих банків тощо.

Марченко заявив, що основні з 12 умов уряд вже виконав.

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