Україну може накрити новий банкопад: які установи у зоні ризику

В Асоціації українських банків (АУБ) вирахували, що під загрозою банкрутства наразі перебувають близько 20 банків. Це приблизно третина від загальної кількості банків в країні.

В АУБ вважають, що причиною можливого банкопада може стати рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.

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Президент АУБ Андрій Дубас повідомив, що до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть по установах сильного удару.

Які банки опинилися під загрозою

Асоційований експерт CASE Україна та колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що в АУБ мають на увазі приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні.

Можна вирахувати багато установ, які мають велику частку зобов'язань перед регулятором та оперативно підняли відсотки за депозитами станом на 1 травня. Виходить, що це ті банки, яким зараз дуже потрібні гроші для швидкого погашення запозичених кредитів рефінансу.

На думку експертів, це:

РВС Банк (RwS bank);

КІБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Січ;

Індустріалбанк;

Кристалбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

"Український капітал";

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрбудінвестбанк;

АП Банк (Агропросперіс Банк);

Таскомбанк.

Зауважимо, що це не означає, що всі ці фінустанови або ж кілька з них стануть банкрутами, але свідчить про те, що після підняття облікової ставки в них почалися складнощі з доходами.

3 червня в Україні визнали неплатоспроможним Мегабанк, що викликало великі побоювання економістів і простих українців, які переживають за свої вклади в інших фінустановах.

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