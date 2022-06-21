Україну може накрити новий банкопад: які установи у зоні ризику
Джерело:UBR
В Асоціації українських банків (АУБ) вирахували, що під загрозою банкрутства наразі перебувають близько 20 банків. Це приблизно третина від загальної кількості банків в країні.
В АУБ вважають, що причиною можливого банкопада може стати рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.
До теми Після паніки у перші тижні війни: заступниця голови НБУ пояснила, чи достатньо в Україні готівки
Президент АУБ Андрій Дубас повідомив, що до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть по установах сильного удару.
Які банки опинилися під загрозою
Асоційований експерт CASE Україна та колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що в АУБ мають на увазі приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні.
Можна вирахувати багато установ, які мають велику частку зобов'язань перед регулятором та оперативно підняли відсотки за депозитами станом на 1 травня. Виходить, що це ті банки, яким зараз дуже потрібні гроші для швидкого погашення запозичених кредитів рефінансу.
На думку експертів, це:
- РВС Банк (RwS bank);
- КІБ (ComInBank);
- Авангард;
- Банк Січ;
- Індустріалбанк;
- Кристалбанк;
- Скай Банк;
- Альянс;
- МТБ Банк;
- "Український капітал";
- Радабанк;
- Кредитвест банк;
- Глобус;
- Моторбанк;
- Укрбудінвестбанк;
- АП Банк (Агропросперіс Банк);
- Таскомбанк.
Зауважимо, що це не означає, що всі ці фінустанови або ж кілька з них стануть банкрутами, але свідчить про те, що після підняття облікової ставки в них почалися складнощі з доходами.
3 червня в Україні визнали неплатоспроможним Мегабанк, що викликало великі побоювання економістів і простих українців, які переживають за свої вклади в інших фінустановах.
До теми – Рада повернула плату податку за розмитнення авто: дивіться відео