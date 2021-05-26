Україну чекає стійке відновлення економіки: Шмигаль назвав терміни

Денис Шмигаль заявив, що Україна невдовзі вийде на стійкий тренд відновлення економіки. Прем'єр-міністр зазначив, що це станеться вже в другому кварталі 2021 року.

За словами Дениса Шмигаля, експорт української продукції за перші 4 місяці 2021 року зріс на майже 20% – приблизно 3 мільярди доларів, у порівнянні з 2020 роком. Про це він повідомив на засіданні уряду 26 травня.

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"Відкрито 8 нових ринків, зокрема в країни Африки та Південної Америки. Підтримка наших експортерів дає свій результат і вона буде посилена, зокрема через активну роботу Експортно-кредитного агентства", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України пояснив, що динаміку щодо відновлення економіки спостерігають і у фінансовій діяльності великих та середніх компаній. Згідно зі словами Дениса Шмигаля, у першому кварталі 2021 року фінансові результати відповідних підприємств є одними з найкращих за останні 5 років.

Доступ аграріїв на світові ринки

Окрім того, уряд затвердив порядок використання грошей для будівництва інспекційних постів на кордоні. Відповідна програма спрямована на покращення доступу малих та середніх аграріїв України на світові ринки.

Бюджет проєкту становить 75 мільйонів гривень. Гроші спрямують на створення системи вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту.

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За словами Дениса Шмигаля, завдяки цьому українські фермери на відповідному сайті зможуть подивитися вимоги до своєї продукції на іноземному ринку, куди планують постачати товар.